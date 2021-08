Berenberg haalt IMCD van kooplijst, maar koersdoel flink omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het advies voor IMCD verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel wel omhoog ging van 100,00 naar 145,00 euro. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de bank. Het is volgens analist Thomas Burlton tijd voor beleggers in IMCD om wat winst te nemen, nadat het aandeel in de laatste vijf jaren met maar liefst 340 procent steeg. IMCD leverde vorige week uitzonderlijk sterke cijfers over het tweede kwartaal af. En het is volgens de analist niet uit te sluiten dat het operationele succes van de specialistische distributeur aanhoudt. Voor heel 2021 rekent Berenberg op een omzet van ruim 3,3 miljard euro met een winst van 233 miljoen euro. Burlton meent echter dat het verstandig is om nu wat winst te nemen na de koersstijging van 10 procent na de laatste kwartaalupdate. Mogelijk dat de groei op een piek ziet, net als de margeverbetering en de multiple. Het aandeel sloot vrijdag op 158,20 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

