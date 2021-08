PostNL verhoogt weer outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald en verhoogde nogmaals de outlook voor 2021. Dit bleek maandag uit kwartaalcijfers van het postbedrijf. "Het goede begin van het jaar zette ook het tweede kwartaal door", zag CEO Herna Verhagen. "Vooral Mail in Nederland ontwikkelde zich, deels dankzij Covid-19, sterk, al zet de onderliggende substitutietrend door. Bij Pakketten blijft het volume groeien, ook als we het eenmalige deel buiten beschouwing laten, dat, zoals verwacht, is afgenomen nadat de winkels weer open mochten." De omzet steeg op jaarbasis van 789 miljoen naar 838 miljoen euro. Analisten hadden gerekend op 847 miljoen euro. De omzet van 589 miljoen euro van Parcels was goed voor het leeuwendeel van de groep met een volumegroei van 11,4 procent, terwijl de Nederlandse post 389 miljoen euro omzet opbracht, bij een volumegroei van 4,2 procent. Op deze hogere omzet wist PostNL een genormaliseerd bedrijfsresultaat te behalen van 63 miljoen euro. Dat was 54 miljoen euro vorig jaar in dezelfde periode. Analisten rekenden op een vergelijkbare stijging van 10 miljoen euro tot 64 miljoen euro. Van dat genormaliseerde bedrijfsresultaat schat PostNL in dat 26 miljoen kan worden toegeschreven aan de coronacrisis en niet terugkeert. Netto verdiende PostNL afgelopen kwartaal, genormaliseerd, 57 miljoen euro. Dat was vorig jaar in het tweede kwartaal 35 miljoen euro. Het bedrijf boekte verder een vrije kasstroom van 54 miljoen euro, wat flink minder was dan de 93 miljoen euro vorig jaar. PostNL stelt een interimdividend voor van 0,10 euro per aandeel. Het aandeel zal op 11 augustus ex-dividend noteren. Outlook Eind april verhoogde PostNL de outlook voor het hele boekjaar. Het postbedrijf rekent voor 2021 op een genormaliseerde EBIT van ten minste 250 miljoen euro. Daarnaast verwachtte PostNL ook een vrije kasstroom van meer dan 225 miljoen euro. Maandag werd die outlook opnieuw verhoogd. Inmiddels mikt het postbedrijf op een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 280 tot 310 miljoen euro en een vrije kasstroom van 250 tot 280 miljoen euro. Analisten zagen voorafgaand aan de cijfers vandaag ook voldoende ruimte om de eerdere outlook te overtreffen. De analistenconsensus gaat voor 2021 uit van een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 298 miljoen euro op een omzet van 3,6 miljard euro en een vrije kasstroom van 278 miljoen euro. In 2024 rekent PostNL erop een genormaliseerde EBIT te kunnen behalen van 330 tot 370 miljoen euro. Dat is 60 tot 80 miljoen euro hoger dan eerder verwacht. Daarnaast plant PostNL 450 miljoen euro aan extra investeringen. PostNL wil onder meer het aantal pakketautomaten uitbreiden naar 1.500 stuks in 2024. Verder meldde PostNL dat het Pim Berendsen als CFO wil herbenoemen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.