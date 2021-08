Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 23 punten voor de Duitse DAX, een min van 7 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

"De markt gaat heel langzaam omhoog", zei marktanalist Trevor Greetham van Royal London Asset Management. "Het voelt nogal fragiel aan voor mij: het voelt alsof de aandelenmarkt, in ieder geval tijdelijk, kan worden getroffen door slecht nieuws over de deltavariant. Maar het zal een dip zijn, waar de markt weer van herstelt", zei hij.

Het zwaartepunt lag vrijdag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport. Uit die data bleek dat de werkgelegenheid in de VS in juli onverwacht hard is gestegen. Het aantal banen steeg met 943.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 865.000 banen. Daarmee kwam de werkloosheid uit op 5,4 procent, tegen 5,9 procent in juni. De arbeidsparticipatie bedroeg 61,7 procent, terwijl het uurloon steeg met 0,11 dollar tot 30,54 dollar per uur.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een mooi rapport. "In alle opzichten", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd in Europa bekend dat de productie van de Duitse industrie in juni op maandbasis is gedaald met 1,3 procent. Econoom Carsten Brzeski van ING rekent er echter op dat de industrie in de grootste economie van de eurozone zal herstellen wanneer de problemen in de leveringsketen afnemen.

Bedrijfsnieuws

ING opende vrijdag de boeken en presteerde volgens analisten beter dan verwacht. De bank kon vooral profiteren van een vrijval van voorzieningen, terwijl de fee-inkomsten harder stegen. Ook kondigde bank een dividenduitkering aan. Het aandeel steeg ruim 3,0 procent.

Ook andere financials deden het goed. Société Générale steeg 2,0 procent terwijl Deutsche Bank 1,3 procent steeg.

HelloFresh verhoogt de omzetverwachting voor heel het boekjaar, maar stelt de EBITDA-marge juist neerwaarts bij. Dit bleek donderdagavond uit een persbericht van het Duitse bedrijf dat maaltijdboxen levert. In het tweede kwartaal zijn de resultaten verbeterd, meldde HelloFresh, dat de boeken volgende week opent. Het aandeel verloor circa 2,5 procent.

Covestro heeft in het tweede kwartaal de cijfers sterk zien stijgen en handhaafde de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de Duitse specialist in onder meer polymeren. Het aandeel daalde circa 0,5 procent.

Allianz heeft in het tweede kwartaal van 2021 opnieuw betere resultaten geboekt en werd positiever voor heel dit jaar. De verzekeraar kondigde vrijdag ook een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 750 miljoen euro. Het aandeel steeg 2,6 procent.

In Parijs ging Atos maar liefst 10,9 procent hoger bij zeer hoge volumes. Atos bekijkt de mogelijkheden om sommige activiteiten te verkopen. En daar werd door analisten positief op gereageerd.

Euro STOXX 50 4.174,54 (+0,3%)

STOXX Europe 600 469,97 (0,0%)

DAX 15.761,45 (+0,1%)

CAC 40 6.816,96 (+0,5%)

FTSE 100 7.122,95 (0,0%)

SMI 12.176,30 (-0,2%)

AEX 767,82 (-0,1%)

BEL 20 4.302,82 (+0,2%)

FTSE MIB 26.000,28 (+1,3%)

IBEX 35 8.879,00 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.437,88 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 35.215,69 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 14.833,84 punten.

De handelsdag werd vrijdag volledig gedomineerd door het Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in juli onverwacht hard is gestegen. Het aantal banen steeg met 943.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 865.000 banen. Daarmee kwam de werkloosheid uit op 5,4 procent, tegen 5,9 procent in juni. De arbeidsparticipatie bedroeg 61,7 procent, terwijl het uurloon steeg met 0,11 dollar tot 30,54 dollar per uur.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade moet het beter dan verwachte banencijfer gezien worden als een signaal dat de Amerikaanse centrale bank binnenkort zijn soepele monetaire beleid zou kunnen loslaten. "Het cijfer heeft de goudprijs fors naar beneden geduwd, omdat handelaren van mening zijn dat de Fed zijn huidige monetaire beleid niet zal handhaven. Er komt verandering", zei hij.

Het consumentenkrediet steeg in juni met 37,6 miljard dollar, waar in mei nog sprake was van een toename met 36,7 miljard dollar.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,2 procent, ofwel 0,81 dollar, lager op 68,28 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis verloor de olieprijs 7,7 procent, de sterkste daling sinds eind oktober.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten vacaturedata van juni geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Beyond Meat heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald, maar onder de streep liep het verlies ook op. Op korte termijn is er volgens de producent van vleesvervangers nog veel onzekerheid omtrent het coronavirus. Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet van 120 tot 140 miljoen dollar, wat lager is dan de 149 miljoen dollar in het tweede kwartaal. Het aandeel steeg ruim 2,0 procent.

American International Group steeg circa 4,5 procent. De verzekeraar boekte in het tweede kwartaal weer winst, geholpen door winsten in de private equity divisie.

Plug Power heeft in het tweede kwartaal sterke resultaten behaald. De waterstofspecialist meldde donderdagavond een flinke omzetstijging naar bijna 125 miljoen dollar en rekent voor de tweede jaarhelft op een verbetering van de marges. Het aandeel verloor circa 0,4 procent.

Groupon daalde ruim 14,0 procent, nadat de aanbieder van online deals donderdag nabeurs met sterke cijfers kwam over het afgelopen kwartaal. Met name het verlies slonk flink en de aangepaste winst was met 0,33 dollar boven de marktverwachting.

S&P 500 index 4.436,52 (+0,2%)

Dow Jones index 35.208,51 (+0,4%)

Nasdaq Composite 14.835,76 (-0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag in het groen, terwijl de Japanse beurs gesloten bleef.

Nikkei 225 27.820,04 (slotstand 6 augustus)

Shanghai Composite 3.490,41 (+0,9%)

Hang Seng 26.424,41 (+0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1757. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1758 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1764 op de borden.

USD/JPY Yen 110,20

EUR/USD Euro 1,1757

EUR/JPY Yen 129,56

MACRO-AGENDA:

00:00 Japanse beurs gesloten (Jap)

04:00 Consumenten- en producentenprijzen - Juli (Chi)

08:00 Handelsbalans - Juni (Dld)

16:00 Vacatures - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 BioNTech - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Tyson Foods - Cijfers derde kwartaal (VS)