Saudi Aramco pompt winst flink op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal van dit jaar veel meer winst weten te boeken, omdat het olieconcern wist te profiteren van de opgelopen olieprijs en een herstel van de vraag. Dit bleek dit weekend uit het kwartaalbericht van het oliebedrijf. CEO Amin Nasser zei "extreem positief te zijn voor de tweede helft van 2021 en daarna". In het afgelopen kwartaal kwam de nettowinst uit op 25,5 miljard dollar tegen slechts 6,6 miljard dollar een jaar eerder in dezelfde periode. In de eerste zes maanden betekende dit een winst van 47,2 miljard dollar. De operationele vrije kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 30,1 miljard dollar. Over het tweede kwartaal keert het Saoedische bedrijf 18,8 miljard dollar aan dividend uit, net als over het eerste kwartaal. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

