Sterke resultaten Berkshire Hathaway

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft in het tweede kwartaal van 2021 bijna een kwart meer winst geboekt, vooral te danken aan beleggingen in bedrijven in de maakindustrie, zoals spoorwegbedrijf Burlington Northern Santa Fe. Dit bleek zaterdag uit de kwartaalcijfers van het investeringsvehikel. De operationele winst steeg in de verslagperiode met bijna 22 procent op jaarbasis naar 6,7 miljard dollar. Onder de streep resteerde een nettowinst van 28,1 miljard dollar, tegenover 26,3 miljard dollar een jaar eerder. Per aandeel verbeterde de operationele winst naar 4.400 dollar per Class A aandeel, een stijging van bijna 29 procent op jaarbasis. Analisten rekenden voor dit cijfer op 3.768 dollar. In het tweede kwartaal kocht Berkshire Hathaway voor 6 miljard dollar aan aandelen terug. In het eerste kwartaal lag dit bedrag op 6,6 miljard dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

