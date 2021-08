Export China groeit minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De export in China is in juli minder hard gestegen dan in de maand ervoor, net als de import. Dit bleek zaterdag uit data van de Chinese overheid.

Afgelopen maand steeg de export van Chinese goederen met 19,3 procent wanneer uitgedrukt in dollars. Dat was in juni nog 32,2 procent. Het exportcijfer voor juli was wel in lijn met de verwachtingen.

De groeivertraging is onder meer te verklaren door extreem weer, waardoor de productie in fabrieken en bedrijvigheid in havens werden verstoord.

Ook de import in dollars steeg in juli minder snel dan een maand eerder, met 28,1 procent, van 36,7 procent in juni.

Hiermee kwam het handelsoverschot in China in juli uit op 56,6 miljard dollar, van 51,5 miljard dollar in juni en boven de verwachting van 54 miljard dollar.

Uitgedrukt in Chinese yuan stegen de export en import in juli met respectievelijk 8,1 en 16,1 procent. Het handelsoverschot kwam uit op bijna 363 miljard yuan.