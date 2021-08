Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.436,54 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 35.209,49 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 14.835,76 punten.

De handelsdag werd vrijdag volledig gedomineerd door het Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in juli onverwacht hard is gestegen. Het aantal banen steeg met 943.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 865.000 banen. Daarmee kwam de werkloosheid uit op 5,4 procent, tegen 5,9 procent in juni. De arbeidsparticipatie bedroeg 61,7 procent, terwijl het uurloon steeg met 0,11 dollar tot 30,54 dollar per uur.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade moet het beter dan verwachte banencijfer gezien worden als een signaal dat de Amerikaanse centrale bank binnenkort zijn soepele monetaire beleid zou kunnen loslaten. "Het cijfer heeft de goudprijs fors naar beneden geduwd, omdat handelaren van mening zijn dat de Fed zijn huidige monetaire beleid niet zal handhaven. Er komt verandering", zei hij.

Het consumentenkrediet steeg in juni met 37,6 miljard dollar, waar in mei nog sprake was van een toename met 36,7 miljard dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1758. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1781 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1832 op de borden.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,2 procent, ofwel 0,81 dollar, lager op 68,28 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis verloor de olieprijs 7,7 procent, de sterkste daling sinds eind oktober.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten vacaturedata van juni geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Beyond Meat heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald, maar onder de streep liep het verlies ook op. Op korte termijn is er volgens de producent van vleesvervangers nog veel onzekerheid omtrent het coronavirus. Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet van 120 tot 140 miljoen dollar, wat lager is dan de 149 miljoen dollar in het tweede kwartaal. Het aandeel steeg ruim 2,0 procent.

American International Group steeg circa 4,5 procent. De verzekeraar boekte in het tweede kwartaal weer winst, geholpen door winsten in de private equity divisie.

Plug Power heeft in het tweede kwartaal sterke resultaten behaald. De waterstofspecialist meldde donderdagavond een flinke omzetstijging naar bijna 125 miljoen dollar en rekent voor de tweede jaarhelft op een verbetering van de marges. Het aandeel verloor circa 0,4 procent.

Groupon daalde ruim 14,0 procent, nadat de aanbieder van online deals donderdag nabeurs met sterke cijfers kwam over het afgelopen kwartaal. Met name het verlies slonk flink en de aangepaste winst was met 0,33 dollar boven de marktverwachting.