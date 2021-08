Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, vanwege een duurdere dollar na een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport. Een sterkere dollar heeft over het algemeen een negatief effect op grondstoffenprijzen, doordat olie, dat in dollars wordt geprijsd, duurder wordt voor houders van andere valuta, waardoor de vraag kan afnemen. Op weekbasis verloor de olieprijs 7,7 procent, de sterkste daling sinds eind oktober. Zorgen over de verspreiding van de delta-variant van het coronavirus en de potentiële impact ervan op de vraag naar energie drukten tevens op de olieprijs. Beleggers haalden in eerste instantie juist steun uit het Amerikaans banenrapport. De cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid worden als een belangrijke graadmeter gezien voor de vraag naar ruwe olie van 's werelds grootste economie. Uit de data bleek dat het aantal banen in de Verenigde Staten in juli onverwacht hard is gestegen met 943.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met circa 865.000 banen. De markt haalde tevens steun uit een opkomend conflict in het Midden-Oosten met mogelijke effecten op de wereldwijde aanvoer als de situatie zou verslechteren. Persbureau Reuters berichtte over toenemende spanningen tussen Israël en Libanon, nadat Israëlische straaljagers deze week Libanese locaties aanvielen. Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,2 procent, ofwel 0,81 dollar, hoger op 68,28 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

