AEX scherpt record verder aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week aardig gestegen, met een nieuw record voor de AEX als resultaat. Op een slotstand van 767,82 punten op vrijdag, won de hoofdindex 1,8 procent. Vorige week vrijdag eindigde de AEX op 754,31 punten.

Beleggers zijn tevreden over hoe het kwartaalcijferseizoen verloopt. Dat lijkt momenteel zwaarder te wegen dan de zorgen over de deltavariant van het coronavirus en de zorgen over de Chinese overheidsbemoeienis in de techsector.

"De resultaten zijn over het algemeen goed. De fundamenten zijn sterk. Er waren echter ook een paar negatieve verrassingen, en de marktreacties daarop stelden me eigenlijk gerust dat er geen al te grote zeepbellen worden geblazen", zei Pascal Paepen van KULeuven tegen ABM Financial News. Het feit dat aandelen na slechte cijfers fors naar beneden gaan is een teken van een gezonde markt. "Juist wanneer écht alles maar zou blijven stijgen, ondanks slecht nieuws, zitten de markten wellicht dicht bij hun top."

Banenrapport zet mogelijk aan tot taperen

Veel aandacht ging deze week uit naar het Amerikaanse banenrapport. De verwachtingen voor de banengroei schommelden vooraf tussen de 858.000 tot 875.000 stuks in de maand juli, na een matige ADP-rapport op woensdag.

Er kwamen vorige maand echter 943.000 banen bij, terwijl de werkloosheid afnam van 5,9 tot 5,4 procent. Hier werd 5,7 procent voorspeld.

"Een mooi rapport, in alle opzichten", vond marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Met dit banenrapport in de tas, lijkt de Federal Reserve "een extra reden te hebben om te taperen", denkt Marey. "De werkloosheid gaat in de goede richting."

Marey sluit dan ook niet uit dat de vooraankondiging voor tapering er in september komt, of heel misschien al deze maand in Jackson Hole. "Ze hebben een goede case."

De echte beslissing om te gaan taperen verwacht Marey dan in november of december. De Fed neemt duidelijk de tijd en wil een schrikreactie zoals in 2013 voorkomen, toen toenmalig Fed-voorzitter Ben Bernanke onverwacht aankondigde dat de Amerikaanse centrale bank zijn obligatie-opkopen zou gaan afbouwen, wat toen een taper tantrum veroorzaakte.

Toch is het volgens Rabobank nog altijd lastig om de marktreactie in te schatten. "Maar ik verwacht niet zo'n extreme reactie als op de taper tantrum van Bernanke."

Rentebesluit Bank of England met scherp randje

De Bank of England maakte deze week zijn rentebesluit bekend. Het monetaire beleid werd niet gewijzigd, maar valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe merkte wel een 'hawkish' ondertoon in de toelichting op.

"Ondanks dat de Bank of England de rente op 0,1 procent houdt, zat er toch een scherp randje aan het rentebesluit", volgens Sammani. "De ondertoon van de persverklaring en het monetair beleidsrapport was agressiever dan verwacht."

De Reserve Bank of Australia besloot deze week dat het vanaf september zijn obligatie-opkopen gaat afbouwen. De 'taper'-aankondiging was een verrassing voor marktkenners volgens MUGF Bank, omdat men had verwacht dat de centrale bank dit zou uitstellen vanwege de economische impact van nieuwe lockdowns in Australië. De RBA rekent er echter op dat de economie snel zal herstellen van de laatste coronagolf.

Inkoopdata gemengd

Op macro-economisch vlak ging de aandacht deze week verder uit naar het sentiment onder de inkoopmanagers in de industrie en dienstensector. De index voor de industrie in de eurozone daalde van 63,4 in juni naar 62,8 afgelopen maand. Die voor de dienstensector steeg naar 59,8. Een cijfer boven de 50 wijst op groei.

De Europese dienstensector profiteert van minder strenge coronarestricties, concludeerde econoom Chris Williamson van Markit. Hij verwacht dat de economie in de eurozone in het derde kwartaal een groeiversnelling zal laten zien.

In China was er een groeivertraging in de industrie, maar wist de dienstensector in juli goed te herstellen. In de Verenigde Staten was het beeld gemengd.

De inkoopmanagersindex van Markit voor de Amerikaanse industrie steeg in juli sterker dan aanvankelijk verwacht, naar 63,4. Williamson van Markit benadrukte ook hier dat fabrikanten en toeleveranciers opnieuw moeite hadden om aan de sterk stijgende vraag te kunnen voldoen. En dat leidde tot een recordstijging van de prijzen.



De inkoopmanagersindex voor de industrie in de VS berekend door de ISM liet juist een groeivertraging zien tot 59,5, waar een lichte stijging was voorspeld. Voor de dienstensector was het beeld omgekeerd. Een groeivertraging volgens Markit, terwijl ISM een recordgroei rapporteerde.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1765 en daarmee op weekbasis bijna een procent lager. Valuta-analist Sammani van Monex Europe verklaarde de dollarsterkte door het Amerikaanse banenrapport, dat de kans op taperen door de Fed heeft vergroot.

WTI-olie verloor afgelopen week ruim 7 procent tot 68,65 dollar. Vanaf heden gaat OPEC+ 400.000 vaten per dag meer produceren en oliebeleggers maken zich zorgen over de impact van de toenemende coronabesmettingen op het economisch herstel en de vraag naar olie.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield deze week aan de leiding met een koerswinst van ruim 11 procent.

ING opende vrijdag de boeken en presteerde volgens analisten beter dan verwacht. De bank kon vooral profiteren van een vrijval van voorzieningen, terwijl de fee-inkomsten harder stegen. Ook kondigde ING plannen voor een dividenduitkering en een mogelijke aandeleninkoop aan. Het aandeel steeg deze week dik 6 procent.

Ook IMCD schaarde zich in de top van de AEX met een winst van ruim 8 procent nadat de cijfers beter waren dan verwacht. Wolters Kluwer leverde juist ruim een procent in deze week na het openen van de boeken.

De halfjaarcijfers van Heineken leverden een verlies van meer dan 4 procent op, waarmee de brouwer hekkensluiter was in de AEX. De resultaten waren beter dan verwacht, maar de brouwer waarschuwde ook voor tegenwind in de tweede jaarhelft en in 2022. De sterke resultaten van de bierbrouwer in de eerste helft van 2021 zijn volgens ING te danken aan eenmalige factoren.

Philips verloor op weekbasis meer dan 3 procent. Opnieuw moest het bedrijf beademingsapparatuur terugroepen, werd deze week bekend. Dit veroorzaakt grote onzekerheid, oordeelden analisten.

Prosus stond ook onder druk in de AEX, nadat Tencent onderuitging, omdat de Chinese overheid de gaming-industrie in het vizier zou hebben. Het aandeel daalde 3,5 procent.

DSM steeg op weekbasis ruim 2 procent. Tijdige meevallers zorgden voor beter dan verwachte cijfers en de outlook werd verhoogd door het speciaalchemiebedrijf. Analisten vonden de details rond de meevallers minder overtuigend. Degroof Petercam schrapte het koopadvies op DSM, maar verhoogde wel het koersdoel naar 175,00 euro.

In de AMX werden de cijfers van OCI aanvankelijk beloond met een aardige koerswinst, maar het bedrijf leverde deze week toch meer dan 6 procent in en stond daarmee onderaan. OCI kwam volgens ING met sterke resultaten dankzij hogere volumes en dito prijzen.

SBM Offshore ging deze week aan kop met een plus van bijna 11 procent na meevallende cijfers. Degroof Petercam wees op de recordstand van het orderboek. De outlook voor 2021 lijkt dan ook goed haalbaar. Ook kondigde de oliedienstverlener donderdag een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 150 miljoen euro. Die start op 5 augustus.

JDE Peet’s steeg deze week ruim 3 procent na goed ontvangen halfjaarcijfers. Analisten waren over het algemeen positief verrast.

GrandVision heeft in het tweede kwartaal van 2021 een versnelling van de omzet en de winstgevendheid laten zien, maar op weekbasis kwam het aandeel weinig in beweging. Dat gold ook voor Galapagos, dat halfjaarcijfers presenteerde waarbij de verwachte cashburn voor 2021 werd gehandhaafd.

Fagron won 1,5 procent op weekbasis, ondanks teleurstellende cijfers. De outlook voor 2021 betekent volgens Kepler dat de consensus met 6 procent omlaag moet.

Bij de smallcaps ging CM.com meer dan 8 procent hoger. De cijfers van CM werden goed ontvangen en zakenbank Kempen sprak van een "supersonische groeier". Toch haalde Kempen het aandeel van de kooplijst. Er rest te weinig opwaarts potentieel op de korte termijn, vindt de bank.



Pharming leverde daarentegen bijna 5 procent in op weekbasis, waarmee het net voor hekkensluiter Brunel bleef. Pharming heeft de omzet in het tweede kwartaal zien aantrekken, na een zwakker eerste kwartaal, terwijl de halfjaarwinst daalde als gevolg van hogere kosten.