AEX terughoudend richting weekend na sterk banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag fractioneel lager geëindigd. Bij een slot van 767,82 punten, daalde de AEX minder dan 0,1 procent. Op weekbasis steeg de index bijna 2 procent.

Alle aandacht ging uit naar het Amerikaanse banenrapport. De verwachtingen voor de banengroei schommelden vooraf tussen de 858.000 tot 875.000 stuks in de maand juli, na een matige ADP-rapport eerder deze week.

Er kwamen echter 943.000 banen bij, terwijl de werkloosheid afnam van 5,9 tot 5,4 procent. Hier werd 5,7 procent voorspeld.

"Een mooi rapport, in alle opzichten", vond marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Met dit banenrapport in de tas, lijkt de Federal Reserve "een extra reden te hebben om te taperen", denkt Marey. "De werkloosheid gaat in de goede richting."

Marey sluit dan ook niet uit dat de vooraankondiging voor tapering er in september komt, of heel misschien al deze maand in Jackson Hole. "Ze hebben een goede case."

De echte beslissing om te gaan taperen verwacht Marey dan in november of december. De Fed neemt duidelijk de tijd en wil een schrikreactie zoals in 2013 voorkomen, toen toenmalig Fed-voorzitter Ben Bernanke onverwacht aankondigde dat de Amerikaanse centrale bank zijn obligatie-opkopen zou gaan afbouwen, wat toen een taper tantrum veroorzaakte.

Toch is het volgens Rabobank nog altijd lastig om de marktreactie in te schatten. "Maar ik verwacht niet zo'n extreme reactie als op de taper tantrum van Bernanke."

Op macro-economisch vlak werd vrijdag ook bekend dat de industriële productie in Duitsland in juni met 1,3 procent is gedaald, waar werd gerekend op een lichte stijging. Econoom Carsten Brzeski van ING rekent er echter op dat de industrie in de grootste economie van de eurozone zal herstellen wanneer de problemen in de leveringsketen afnemen.

De euro handelde na het banenrapport 0,6 procent lager op 1,1764 dollar. Een vat WTI-olie werd bijna een procent goedkoper en noteerde op op 68,34 dollar.

Stijgers en dalers

ING ging aan kop in de AEX en steeg meer dan 3 procent na het openen van de boeken en Aegon volgde met een plus van ruim 2 procent. Het aandeel NN Group maakte de top drie compleet en steeg bijna 2 procent.

ING zag de fee-inkomsten stijgen en in plaats van enorme bedragen in de stroppenpot te moeten stoppen, was er afgelopen kwartaal sprake van een vrijval. Ook gaat ING de aandeelhouder flink belonen. Analisten van Jefferies en Kepler Cheuvreux spraken van sterk meevallende cijfers.

Signify, Wolters Kluwer en Heineken noteerden onderaan met verliezen van ruim een procent.

In de AMX won ABN AMRO 3 procent. Daarentegen leverde Fagron ruim 3 procent in. De halfjaarcijfers van Galapagos leverden geen grote koersuitslag op. Jefferies verlaagde het koersdoel. Het aandeel steeg iets minder dan een procent. GrandVision kwam na het openen van de boeken nauwelijks in beweging.

Bij de smallcaps ging Vivoryon 4,5 procent hoger. CM.com daalde 6,5 procent. Kempen noemde CM een “supersonische groeier”, maar haalde het aandeel na de enorme koersrally van de afgelopen weken wel van de kooplijst.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen stevig in het groen.