Jefferies verlaagt koersdoel Galapagos

(ABM FN) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 73,00 naar 56,00 euro met een onveranderd Houden advies. Het herstellen van het vertrouwen in de pijplijn van Galapagos zal tijd vergen, aldus analist Peter Welford. En die pijplijn met potentiële medicijnen, dat is ook de sleutel voor toekomstig succes, voegde de analist toe. Welford maakt voor zijn waardering van het aandeel gebruik van de verwachte kaspositie eind 2024 en de waardering van de pijplijn. Dat brengt hem op een koersdoel van 56,00 euro. Welford meent dat het Toledo-platform van Galapagos nog wel wat werk vereist. GLPG3667 biedt voldoende perspectief, vindt hij. Voor Jyseleca, ofwel filgotinib, voor colitis ulcerosa blijft het besluit van de Europese toezichthouder dit jaar het belangrijkste. Eerder al gingen Europa en Japan akkoord voor het gebruik bij reumatoïde artritis. Volgens Welford zou Galapagos met het sluiten van klinische of commerciële deals in de kernactiviteiten rond ontstekingen en fibrose wat vertrouwen kunnen terugwinnen bij beleggers. Dergelijke deals zouden deels gefinancierd kunnen worden door partner Gilead. Zulke deals zijn volgens de analist van Jefferies wenselijker dan niets doen met de 5 miljard euro die Galapagos momenteel in kas heeft. Verder denkt Welford dat Galapagos dit jaar een cash burn zal hebben van net geen 600 miljoen euro. Het aandeel noteert echter onder de 76 euro aan kasmiddelen per aandeel Galapagos, merkte hij op. Het aandeel Galapagos steeg vrijdag 0,7 procent naar 51,40 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

