Beursblik: meer munitie voor Fed na banengroei

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei verraste vrijdagmiddag flink. Dit concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag. "Een mooi rapport, in alle opzichten", vond Marey. De werkgelegenheid loopt op, vooral dankzij de horeca. "Daar blijft het banen stampen", aldus de analist. Het rapport was met een banengroei van 943.000 in juli ook een stuk beter dan de 330.000 die het ADP woensdagmiddag meldde. Volgens Marey beschikt het ADP over "een heel mooie" database, maar voegt het daaraan allerlei extra modellen toe "die averechts lijken te werken". Reden dat de analist liever naar het officiële rapport kijkt. Naast de banengroei was ook de daling van de werkloosheid en de stijging van lonen, met maar liefst 4 procent op jaarbasis, erg goed. Wel merkte Marey op dat de loongroei natuurlijk een vrij makkelijke vergelijkingsbasis kende door de coronacrisis. "Maar ook maand op maand was er een verbetering", voegde hij toe. Met dit banenrapport in de tas, lijkt de Federal Reserve "een extra reden te hebben om te taperen", denkt Marey. "De werkloosheid gaat in de goede richting." Marey sluit dan ook niet uit dat de vooraankondiging voor tapering er in september komt, of heel misschien al deze maand in Jackson Hole. "Ze hebben een goede case." De echte beslissing om te gaan taperen verwacht Marey dan in november of december. De Fed neemt duidelijk de tijd en wil een schrikreactie zoals in 2013 voorkomen, toen toemalig Fed-voorzitter Ben Bernanke onverwacht aankondigde dat de Amerikaanse centrale bank zijn obligatie-opkopen zou gaan afbouwen, wat toen een taper tantrum veroorzaakte. Toch is het volgens Rabobank nog altijd lastig om de marktreactie in te schatten. "Maar ik verwacht niet zo'n extreme reactie als op de taper tantrum van Bernanke." De euro/dollar daalde vrijdagmiddag naar 1,1787. De Amerikaanse tienjaarsrente liep op naar 1,280 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

