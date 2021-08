Wall Street licht omhoog na sterk banenrapport Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag na het verschijnen van het banenrapport uit de Verenigde Staten overwegend een licht hogere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 en Dow Jones index stegen zo'n 0,2 procent, terwijl die op de Nasdaq 0,2 procent daalden. De verwachtingen voor de banengroei schommelden vooraf tussen de 858.000 tot 875.000 stuks in de maand juli, na een matige ADP-rapport eerder deze week. Er kwamen vorige maand 943.000 banen bij, terwijl de werkloosheid afnam van 5,9 tot 5,4 procent. Hier werd 5,7 procent voorspeld. "Als de data laten zien dat de werkloosheid verbetert en waarschijnlijk het doel van de Fed zal bereiken, dan gaan we waarschijnlijk een meer 'hawkish' Fed zien", voorspelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade vooraf. Dat beeld bevestigde de marktkenner na het verschijnen van het rapport. "Dit is een duidelijke waarschuwing dat het ultra soepele monetaire beleid binnenkort ten einde komt", aldus Aslam. De euro handelde na het banenrapport 0,3 procent lager op 1,1803 dollar. Een vat WTI-olie werd bijna een procent duurder op 69,60 dollar. Bedrijfsnieuws Beyond Meat heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald, maar onder de streep liep het verlies ook op. Op korte termijn is er volgens de producent van vleesvervangers nog veel onzekerheid omtrent het coronavirus. Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet van 120 tot 140 miljoen dollar, wat lager is dan de 149 miljoen dollar in het tweede kwartaal. Het aandeel lijkt vrijdag zo'n 4 procent lager te openen. Plug Power heeft in het tweede kwartaal sterke resultaten behaald, waardoor het aandeel vanmiddag 9 procent hoger lijkt te openen. De waterstofspecialist meldde donderdagavond een flinke omzetstijging naar bijna 125 miljoen dollar en rekent voor de tweede jaarhelft op een verbetering van de marges. Groupon ligt op koers voor een ruim 12 procent hogere opening, nadat de aanbieder van online deals donderdag nabeurs met sterke cijfers kwam over het afgelopen kwartaal. Met name het verlies slonk flink en de aangepaste winst was met 0,33 dollar boven de marktverwachting. Norwegian Cruise Line heeft in de eerste halfjaar de omzet vrijwel zien opdrogen, hoewel ook het verlies afnam. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de cruisemaatschappij. Norwegian zei dat het verwacht dat de vloot pas vanaf 1 april 2022 weer volledig zal varen. Het aandeel stijgt voorbeurs een procent. Slotstanden De beurzen op Wall Street zijn donderdag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,6 procent bij een slot van 4.429,10 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 35.064,25 punten en de Nasdaq eindigde 0,8 procent hoger bij een slotstand van 14.895,12 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

