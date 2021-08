Maar liefst 943.000 Amerikaanse banen erbij

(ABM FN-Dow Jones) De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht hard gestegen. Dit bleek vrijdag uit het officiële Amerikaanse banenrapport.

Afgelopen maand was sprake van een banengroei van 943.000. De markt had een stijging met circa 865.000 banen verwacht, maar was hier toch vrij sceptisch over na een zwaartegenvallend banenrapport van ADP afgelopen woensdag.

De cijfers over mei en juni werden ook nog eens opwaarts bijgesteld. Voor mei kwamen er 31.000 banen bij, waarmee de banengroei uitkwam op 614.000. Voor juni was er een opwaartse bijstelling met 88.000 stuks tot 938.000 banen.

De werkloosheid kwam in juli uit op 5,4 procent. In juni was de werkloosheid nog 5,9 procent. De verwachting van economen voor juli lag op een daling tot 5,7 procent.

De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,11 dollar naar 30,54 dollar.