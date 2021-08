Groupon beloond na sterke kwartaalcijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Groupon lijken vrijdag ruim 16 procent hoger te gaan openen nadat de aanbieder van online deals donderdag nabeurs met sterke cijfers kwam over het tweede kwartaal. In de verslagperiode schreef Groupon opnieuw rode cijfers, maar het verlies van 3,38 miljoen dollar was een stuk kleiner dan het nettoverlies van ruim 72 miljoen dollar in dezelfde periode in 2020. Op aangepast niveau werd een verlies van 0,93 dollar omgebogen in een winst van 0,33 dollar. Hier rekenden analisten geraadpleegd door FactSet op een aangepaste winst van 0,22 dollar. De omzet van Groupon daalde in het tweede kwartaal van bijna 396 miljoen tot 266 miljoen dollar, maar hier ging de markt uit van slechts 245 miljoen dollar. Interim-CEO Aaron Cooper zei in een toelichting dat Groupon de juiste strategie heeft om weer terug te keren naar groei. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

