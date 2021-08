Europese beurzen terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa weifelen vrijdag voorafgaand aan de publicatie van het Amerikaanse banenrapport, later op de dag. Rond lunchtijd noteert de Stoxx Europe 600 index nagenoeg vlak. De Duitse DAX wint 0,2 procent, de Franse CAC 40 noteer vlak en de Britse FTSE 100 stijgt licht.

Eerder waren er overwegend verliezen op de Chinese beurzen, volgens analisten van IG, omdat beleggers nog altijd vrezen voor de reguleringsdrang van Beijing en de mogelijke impact op met name de techsector.

"Elders zien we vooral terughoudendheid voorafgaand aan het banenrapport", aldus IG.

De verwachtingen voor de banengroei schommelen rond de 858.000 tot 875.000 stuks in de maand juli, na het matige ADP-rapport eerder deze week.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de industriële productie in Duitsland in juni met 1,3 procent is gedaald, waar werd gerekend op een lichte stijging. Econoom Carsten Brzeski van ING rekent er echter op dat de industrie in de grootste economie van de eurozone zal herstellen wanneer de problemen in de leveringsketen afnemen.

De euro noteerde vrijdag aan het eind van de ochtend 0,2 procent lager ten opzichte van de dollar, op 1,1811. WTI-olie werd een half procent duurder.

Bedrijfsnieuws

ING opende vrijdag de boeken en presteerde volgens analisten beter dan verwacht. De bank kon vooral profiteren van een vrijval van voorzieningen, terwijl de fee-inkomsten harder stegen. Het aandeel steeg 2 procent.

Elders was het beeld onder financials verdeeld. Société Générale daalde een half procent terwijl Deutsche Bank licht steeg.

HelloFresh verhoogt de omzetverwachting voor heel het boekjaar, maar stelt de EBITDA-marge juist neerwaarts bij. Dit bleek donderdagavond uit een persbericht van het Duitse bedrijf dat maaltijdboxen levert. In het tweede kwartaal zijn de resultaten verbeterd, meldde HelloFresh, dat de boeken volgende week opent. Het aandeel verloor een procent.

Covestro heeft in het tweede kwartaal de cijfers sterk zien stijgen en handhaafde de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de Duitse specialist in onder meer polymeren. Het aandeel steeg licht.

In Frankfurt ging Bayer met een plus van ruim 3 procent aan kop in een groene DAX. Ook Allianz boekte een vergelijkbare koerswinst. Allianz heeft in het tweede kwartaal van 2021 opnieuw betere resultaten geboekt en werd positiever voor heel dit jaar. De verzekeraar kondigde vrijdag ook een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 750 miljoen euro.



Stellantis hielp de Franse CAC aan een bescheiden plus.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen lijken vrijdag vlak te openen, ook in afwachting van het banenrapport.

De beurzen op Wall Street zijn donderdag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,6 procent bij een slot van 4.429,10 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 35.064,25 punten en de Nasdaq eindigde 0,8 procent hoger bij een slotstand van 14.895,12 punten.