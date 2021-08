Valuta: dollar licht hoger richting banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag aan het eind van de ochtend 0,2 procent lager ten opzichte van de dollar, op 1,1811.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wachten de markten op het Amerikaanse banenrapport. De verwachtingen voor de banengroei schommelen rond de 858.000 tot 875.000 stuks in de maand juli, maar Sammani wees erop dat dit vorige week nog 925.000 was. Inmiddels is de raming verlaagd na het matige ADP-rapport eerder deze week. Dat hoeft volgens de valuta-analist echter niet per se te betekenen dat het officiële banenrapport van vrijdag zal tegenvallen, gezien de stabiele afname van het aantal steunaanvragen in de afgelopen maand.

Dat de focus op de valutamarkten op het banenrapport ligt, is voor de euro wel gunstig, volgens Sammani, "want data uit de eurozone zouden de munt niet geholpen hebben", aldus de analist, doelend op de tegenvallende cijfers over de industriële productie in Duitsland in juni vanochtend.

De productie daalde op maandbasis met 1,3 procent, waar werd gerekend op een lichte stijging. Econoom Carsten Brzeski van ING rekent er echter op dat de industrie in de grootste economie van de eurozone zal herstellen wanneer de problemen in de leveringsketen afnemen.

Voor het Britse pond is het beeld vrijdag wisselend, nadat de Bank of England donderdag zijn monetaire beleid handhaafde. Sammani van Monex wees erop dat het besluit wel een scherp randje had.

"De ondertoon van de persverklaring en het monetair beleidsrapport was agressiever dan verwacht."

De pond/dollar koers noteerde vanochtend op 1,3923.