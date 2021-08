AEX in parkeerstand, cijfers ING vallen in goede aarde Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het vrijdagochtend rustig aan, in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport. De AEX noteerde vrijdag rond de klok van elf uur nagenoeg vlak op 768,45 punten. Afgelopen woensdag kwam loonstrookjesverwerker ADP met een flink tegenvallend banencijfer en de markt wil nu weten wat het officiële rapport vanmiddag brengt. Volgens investment manager Henry van Heijster van ING mikt de markt op 870.000 banen. "Een cijfer, dat net als vele andere recentelijk, wijst op een stevig groeiende economie. Ook wel interessant is, naar mijn mening, het cijfer over de Amerikaanse uurlonen in juli. Daarvan wordt een kleine 4 procent stijging op jaarbasis voorzien. Dat is een loonstijging die in het pre-coronatijdperk decennialang niet is voorgekomen", aldus Heijster. CIO Mark Haefele merkte verder op dat de markt schijnbaar niet nerveus wordt van een eventuele 'tapering' door de Federal Reserve. 'We denken dat de aandelenrally kan doorzetten en verwachten grotere winst bij cyclische en waarde-aandelen, waaronder energie en financials […] We denken dat de jacht op rendement uitdagend blijft.' De euro/dollar handelde licht lager op 1,1812 en een vat WTI-olie werd een half procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX ging Just Eat Takeaway aan de leiding met een koerswinst van 1,3 procent. ING zag de kwartaalcijfers vanochtend beloond met een koerswinst van 1,2 procent. ING zag de fee-inkomsten stijgen en in plaats van enorme bedragen in de stroppenpot te moeten stoppen, was er afgelopen kwartaal sprake van een vrijval. Ook gaat ING de aandeelhouder flink belonen. Analisten van Jefferies en Kepler Cheuvreux spraken van sterk meevallende cijfers. De verliezen waren zeer beperkt. KPN, Signify en ArcelorMittal verloren minder dan een half procent. In de AMX won Intertrust 1,2 procent. ABN AMRO steeg een procent. Daarentegen leverde Eurocommercial bijna 3 procent in. De halfjaarcijfers van Galapagos leverden geen grote koersuitslag op. Het aandeel steeg licht. Bij de smallcaps ging Vivoryon 2 procent hoger en won Sif een procent. CM.com daalde bijna 6 procent. Kempen noemde CM een "supersonische groeier", maar haalde het aandeel na de enorme koersrally van de afgelopen weken wel van de kooplijst. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

