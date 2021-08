Beursblik: verliezen Fastned lopen op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in de eerste helft van dit jaar vermoedelijk meer omzet gerealiseerd, maar dit voorkwam niet dat de verliezen opliepen. Dit is de verwachting van analist Marc Hesselink in aanloop naar de cijfers van de oplaadspecialist. Voor de eerste jaarhelft mikt ING op een omzet van 4,6 miljoen euro. Dat is 1,6 miljoen euro meer dan in de eerste helft van 2020. Vermoedelijk speelde de coronarestricties, waardoor reizen wordt bemoeilijkt, Fastned nog altijd parten. Het EBITDA-verlies verslechterde volgens ING van 1,9 miljoen naar 3,0 miljoen euro. "We verwachten dat het EBITDA-verlies in de eerste helft van 2021 piekte", aldus analist Marc Hesselink. Netto leed Fastned volgens ING een verlies van 7,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 6,4 miljoen euro verlies. Dit leverde volgens de analisten een negatieve vrije kasstroom op van 18,9 miljoen euro, een ruimschootse verdubbeling ten opzichte van de 7,3 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020. ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 60,00 euro. Fastned opent dinsdag 10 augustus de boeken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

