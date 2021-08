Beursblik: ING presteert meevallend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd, dankzij licht meevallende inkomsten en een vrijval van voorzieningen. Dit concludeerden analisten van Kepler Cheuvreux vrijdag. Naast meevallende cijfers kwam ING ook met een dividendvoorstel. In oktober zal ING 0,48 euro per aandeel dividend uitkeren. Ook zal er een aanvullende uitkering over 2019 volgen van in totaal 1,744 miljard euro in contanten of door middel van een inkoop van eigen aandelen, afhankelijk van goedkeuring door de betreffende autoriteiten. In totaal vloeit er zo 3,6 miljard euro naar de aandeelhouder. Kepler wees er ook op dat ING ongeveer 9,5 miljard euro aan overtollig kapitaal heeft, bovenop de 4 miljard euro die al is gereserveerd voor uitkering. Kepler handhaaft het koopadvies op ING. Het aandeel steeg vrijdag 0,2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

