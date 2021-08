Beursblik: CM.com supersonische groeier Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Kempen heeft de taxaties voor CM.com flink verhoogd, na de halfjaarcijfers van het bedrijf. Dit bleek uit een rapport van analist Nigel van Putten. CM.com meldde vorige week een "supersonische groei" van maar liefst 85 procent in de eerste helft van 2021, merkte Van Putten op. Daarmee presteerde CM.com flink beter dan sectorgenoten en ook duidelijk beter dan verwacht. Vooral in Nederland deed CM.com het volgens de analist buitengewoon goed. CM.com verhoogde bij de halfjaarcijfers ook de outlook. Het bedrijf mikt nu op een jaaromzet van 220 tot 240 miljoen euro. Eerder mikte het nog op 205 tot 225 miljoen euro. Kempen verwacht dat de bovenkant van die nieuwe bandbreedte haalbaar is. "Hoewel we het niet oneens zijn met het huidige koersniveau, denken we dat de aandelen nu redelijk de huidige realiteit en sterke vooruitzichten van het bedrijf weerspiegelen", zei Van Putten, die daarom zijn koopadvies introk, hoewel dat geen makkelijke beslissing was voor de analist. Er rest te weinig opwaarts potentieel op de korte termijn, denkt hij, en hij adviseert beleggers om een beter instapmoment af te wachten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

