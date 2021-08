AEX opent naar verwachting nipt lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent. Op Wall Street sloten de hoofdindices donderdagavond overtuigend in het groen, terwijl de Aziatische aandelenmarkten vanochtend dicht bij huis blijven.

Donderdag koerste de AEX met een bescheiden winst van 0,3 procent op 768,23 punten voor de derde achtereenvolgende handelsdag op slotbasis naar de hoogste stand ooit.

Ook op Wall Street stonden donderdagavond de signalen op groen met winsten tot krap 1 procent voor de hoofdindices. De breed samengestelde S&P 500 index en techbeurs Nasdaq scherpten daarmee hun recordstanden aan.

"We zijn [nog steeds] behoorlijk positief en denken dat de winstcijfers erg sterk zijn", zei marktanalist Caroline Simmons van UBS Global Wealth Management. Het sterke kwartaalcijferseizoen, met veel meevallende cijfers, heeft de afgelopen weken de aandelenmarkten een impuls gegeven.

"De aanhoudende tekenen van zwakte op de arbeidsmarkt suggereren daarnaast dat de Federal Reserve voorlopig zal wachten met het terugschroeven van zijn soepele monetaire beleid", voegde Simmons toe.

"De werkloosheid is hoger dan voor de pandemie en centrale banken hebben het gevoel dat er nog steeds overcapaciteit is op de arbeidsmarkt", zei Simmons. "Als het erop aankomt, zijn we van mening dat de monetaire verkrapping relatief geleidelijk zal plaatsvinden."

Analisten van zakenbank UBS stelden daarnaast dat "de slappe arbeidsmarkt, goed verankerde inflatieverwachtingen en risico's van de delta COVID-19-variant maken renteverhogingen vóór 2023 onwaarschijnlijk".

Met het oog op het monetaire beleid van de Federal Reserve hopen beleggers dat het banenrapport dat vanmiddag zal worden vrijgegeven niet te veel tekenen van krapte laten zien op de arbeidsmarkt.

De verwachting volgens Dow Jones Newswires is dat er in de VS in juli 845.000 nieuwe banen zijn bijgekomen. De schattingen onder analisten lopen echter erg ver uiteen, van 350.000 tot 1,2 miljoen, hetgeen wijst op een hoge mate van onzekerheid over de uitkomst van ’s werelds belangrijkste macrocijfer.

In Azië houden beleggers vanochtend in ieder geval hun kruit droog en de beurzen noteren binnen een bandbreedte van enkele tienden van een procent ten opzichte van het slot van donderdag.

Ook de Amerikaanse olie-future noteert vanochtend vlak. Donderdagavond koerste de future in New York nog 1,4 procent hoger naar 69,09 dollar per vat, nadat er in de vier voorgaande handelssessies nog sprake was van een daling.

Beleggers zijn bezorgd over de deltavariant van het coronavirus, die van invloed kan zijn op het economisch herstel en dus ook de vraag naar olie, zei analist Robbie Fraser van Schneider Electric.

"Hoewel de vraag naar olie over het algemeen sneller is verbeterd dan verwacht in het afgelopen jaar, dreigen de recordaantallen besmettingen in veel landen de vooruitgang die is geboekt een halt toe te roepen of zelfs deels terug te draaien", aldus Fraser.

Woensdag stond de olieprijs onder druk na een onverwachte stijging van de Amerikaanse olievoorraden, die marktkenners verklaarden door een daling van de olie-export in de VS.

Bedrijfsnieuws

ING heeft in het tweede kwartaal fors meer winst behaald, dankzij een vrijval van voorzieningen. "De aantrekkende economie betekent dat de risicokosten significant werden verlaagd, en de kosten ontwikkelen zich in de goede richting, wat ik nauwlettend zal blijven volgen", zei CEO Steven van Rijswijk vrijdag in een toelichting. In oktober zal ING 0,48 euro per aandeel dividend uitkeren. Ook zal er een aanvullende uitkering over 2019 volgen van in totaal 1,744 miljard euro in contanten of door middel van een inkoop van eigen aandelen, afhankelijk van goedkeuring door de betreffende autoriteiten.

Galapagos houdt vast aan de verwachte cashburn van dit jaar na een herijking van de portefeuille en zag de kaspositie in het eerste halfjaar van 2021 dalen. De kaspositie van Galapagos stond eind juni op 5,0 miljard euro, van 5,1 miljard euro eind maart en 5,2 miljard euro in december vorig jaar.

GrandVision heeft in het tweede kwartaal van 2021 een versnelling van de omzet en de winstgevendheid laten zien en boekte de beste junimaand ooit. GranVision heeft vertrouwen in de tweede jaarhelft en verwacht een vergelijkbare omzet ten minste van de niveaus in 2019, met een hogere aangepaste EBITA dan in 2019. Daarbij gaat de optiekketen er wel van uit dat er geen nieuwe coronarestricties volgen in de komende maanden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 0,6 procent bij een slot van 4.429,10 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 35.064,25 punten en de Nasdaq eindigde 0,8 procent hoger bij een slotstand van 14.895,12 punten.