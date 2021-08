Beste junimaand ooit voor GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) GrandVision heeft in het tweede kwartaal van 2021 een versnelling van de omzet en de winstgevendheid laten zien. Dit bleek vrijdagochtend uit cijfers van de optiekketen.

"Ondanks een tragere start in het eerste kwartaal, met name als gevolg van grote verstoringen in Frankrijk, heeft GrandVision een aanzienlijke versnelling van zijn prestaties in het tweede kwartaal van 2021 geboekt, waarbij juni sterke prestaties liet zien in alle segmenten en de hoogste maandomzet en aangepaste EBITDA in de geschiedenis werden geboekt", zei CEO Stephan Borchert vrijdag in een toelichting.

In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op 993 miljoen euro tegen 526 miljoen euro een jaar eerder. In juni boekte GrandVision naar eigen zeggen zelfs de hoogste omzet ooit.

Daarmee bleef de omzet nog wel onder die in het tweede kwartaal van 2019, toen GrandVision een omzet behaalde van iets meer dan een miljard euro. Dit leverde een vergelijkbare omzetkrimp op van 1,2 procent.

De aangepaste EBITA steeg op jaarbasis, van een verlies van 65 miljoen euro naar een winst van 138 miljoen euro bij een marge van 13,9 procent.

In het eerste kwartaal van 2021 bedroeg de marge nog 8,8 procent.

GrandVision had aan het einde van het kwartaal 7.265 winkels tegen 7.271 winkels een jaar eerder.

Aan het einde van het tweede kwartaal had GrandVision 556 miljoen euro aan schulden ten opzichte van 755 miljoen euro medio 2020 en 569 miljoen euro in maart dit jaar.

GranVision heeft vertrouwen in de tweede jaarhelft en verwacht een vergelijkbare omzet ten minste van de niveaus in 2019, met een hogere aangepaste EBITA dan in 2019. Daarbij gaat de optiekketen er wel van uit dat er geen nieuwe coronarestricties volgen in de komende maanden.

Op 1 juli rondde EssilorLuxottica de overname van het belang van HAL in GrandVision af.