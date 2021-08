Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een iets lagere opening tegemoet, waarbij veel aandacht uit zal gaan naar het Amerikaanse banenrapport. Geraadpleegde economen rekenen voor de maand juli op een banengroei van 845.000 bij een werkloosheid van 5,7 procent.

IG voorziet een openingsverlies van een half punt voor de Duitse DAX, een min van 12 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger gesloten. Analist Michael Hewson van CMC wees op het record voor de Stoxx 600 maar zag ook dat de FTSE 100 achterbleef bij de rest.

Veel aandacht ging uit naar het rentebesluit van de Bank of England. Het monetaire beleid werd niet gewijzigd, maar valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe zag wel een hawkish ondertoon in de toelichting.

"Ondanks dat de Bank of England de rente op 0,1 procent houdt, zat er toch een scherp randje aan het rentebesluit", volgens Sammani. "De ondertoon van de persverklaring en het monetair beleidsrapport was agressiever dan verwacht."

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat de Duitse fabrieksorders in juni op maandbasis zijn gestegen met 4,1 procent, terwijl op jaarbasis zelfs sprake was van een stijging van de orders met 26,2 procent.

De industriële productie in Frankrijk is in juni op maandbasis gestegen met 0,5 procent. Op jaarbasis steeg de productie met 22 procent.

Bedrijfsnieuws

Adidas heeft de winstverwachting voor dit jaar verhoogd na omzetgroei en een terugkeer naar winst in het tweede kwartaal. Het aandeel sloot toch 6 procent lager.

Zalando heeft in het tweede kwartaal ondanks een forse omzetgroei de winst iets zien terugvallen. Zalando verwacht een aangepaste EBIT voor dit jaar tussen de 400 en 475 miljoen euro en zei donderdag naar verwachting in de bovenste helft van deze bandbreedte te zullen uitkomen. De Duitse online retailer verloor zo'n 5 procent.

Lufthansa heeft in het afgelopen kwartaal de verliezen zien teruglopen en de vrije kasstroom was zelfs weer positief. Het aandeel van de Duitse luchtvaartmaatschappij steeg ruim 2 procent.

Siemens heeft in derde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de resultaten zien verbeteren en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar opnieuw. Het aandeel steeg bijna 3 procent.

Bayer heeft een groeikwartaal achter de rug en trok net als Siemens de outlook voor het hele jaar op. De Duitse farmareus sloot toch meer dan 7 procent lager.

Deutsche Post heeft de omzet en winst in het tweede kwartaal van dit jaar flink zien stijgen en verhoogde ook de verwachtingen voor heel dit jaar. Het aandeel won bijna 2 procent.

KBC heeft in het tweede kwartaal sterker dan verwacht gepresteerd en voorziet betere cijfers voor wat betreft de nettorente-inkomsten in 2021. Het aandeel steeg dik 2 procent.

SBM Offshore heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de onderliggende omzet licht zien afnemen en zijn outlook voor het gehele boekjaar gehandhaafd. De cijfers waren beter dan verwacht. De dienstverlener aan de olie- en gassector zag de beurswaarde met ruim 9 procent toenemen.

Euro STOXX 50 4.161,72 (+0,4%)

STOXX Europe 600 469,96 (+0,4%)

DAX 15.744,67 (+0,3%)

CAC 40 6.781,19 (+0,5%)

FTSE 100 7.120,43 (-0,1%)

SMI 12.199,82 (+0,2%)

AEX 768,23 (+0,3%)

BEL 20 4.293,22 (+0,6%)

FTSE MIB 25.665,55 (+0,7%)

IBEX 35 8.836,50 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen op Wall Street zijn donderdag hoger gesloten.

"We zijn [nog steeds] behoorlijk positief. We denken dat de winstcijfers erg sterk zijn", zei marktanalist Caroline Simmons van UBS Global Wealth Management. "De aandelenmarkten kunnen het komende jaar met 5 tot 10 procent stijgen", zei ze.

De aanhoudende tekenen van zwakte op de arbeidsmarkt suggereren ook dat de Federal Reserve voorlopig zal wachten met het terugschroeven van zijn soepele monetaire beleid", voegde zij toe.

"De werkloosheid is hoger dan voor de pandemie en centrale banken hebben het gevoel dat er nog steeds overcapaciteit is op de arbeidsmarkt", zei Simmons. "Als het erop aankomt, zijn we van mening dat de monetaire verkrapping relatief geleidelijk zal plaatsvinden."

In juli kwamen er volgens ADP maar 330.000 banen bij in de private sector in de VS, werd woensdag bekend. Dat is circa de helft van waarop de markt rekende. "Dit klinkt misschien negatiever dan het is, want de tegenvaller komt namelijk vooral door te weinig aanbod van nieuwe arbeid dan te weinig vraag. Met aflopende steunmaatregelen en de heropening van scholen in september, zou er weer wat meer aanbod kunnen komen", zei investment manager Bob Homan van ING.

Vrijdag verschijnt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, waarbij gemiddeld 875.000 nieuwe banen worden voorspeld.

Op macro-economisch vlak werd donderdagmiddag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 14.000 tot 385.000 aanvragen, wat in lijn was met de verwachting.

Het Amerikaanse handelstekort steeg in juni tot 75,7 miljard dollar. Dat was een maand eerder 71,0 miljard dollar. De export steeg in juni met 0,6 procent, terwijl de import met 2,1 procent toenam.

Een vat West Texas Intermediate werd donderdag ruim een procent meer waard op iets meer dan 69 dollar.

Bedrijfsnieuws

Uber steeg ruim 3 procent. De Amerikaanse maaltijdbezorger en taxidienst is in het tweede kwartaal sterk hersteld van de dieptepunten van de pandemie vorig jaar, maar rapporteerde toch een groter dan verwacht verlies. Voor het lopende kwartaal voorziet Uber een aangepast EBITDA-verlies van minder dan 100 miljoen dollar. Het taxibedrijf zei op schema te liggen om in het vierde kwartaal winst te boeken.

Moderna boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 6,46 dollar per aandeel op een omzet van 4,4 miljard dollar. De markt rekende op een winst van 5,96 dollar per aandeel op een omzet van 4,2 miljard dollar. Het aandeel daalde licht.

Booking heeft in het tweede kwartaal de omzet fors zien herstellen, maar boekte nog wel altijd verlies onder de streep. Het aandeel steeg bijna 6 procent.

S&P 500 index 4.429,10 (+0,6%)

Dow Jones index 35.064,25 (+0,8%)

Nasdaq Composite 14.895,12 (+0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 27.821,79 (+0,3)

Shanghai Composite 3.449,85 (-0,5%)

Hang Seng 26.206,75 (0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1823. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1839.

USD/JPY Yen 109,82

EUR/USD Euro 1,1823

EUR/JPY Yen 129,83

MACRO-AGENDA:

08:00 Industriële productie - Juni (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Juli (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 ING - Halfjaarcijfers (NL)