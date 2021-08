Galapagos handhaaft verwachte cashburn Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos houdt vast aan de verwachte cashburn van dit jaar na een herijking van de portefeuille en zag de kaspositie in het eerste halfjaar van 2021 dalen. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse biotechconcern donderdagavond bij het openen van de boeken. "We blijven enthousiast over het potentieel van ons target discovery-platform, onze capaciteit om medicijnen te ontwikkelen en de sterkte van onze teams", zei CEO Onno van de Stolpe in een toelichting. President en COO Bart Filius voegde toe dat Galapagos uitkijkt naar de tweede helft van het jaar "en niet in het minst naar de uitkomst van de Europese regelgevende beoordeling van Jyseleca [filgotinib] in CU." Na een aantal tegenvallers, met onder meer filgotinib in de VS als behandeling tegen reuma, maar ook op het gebied van longfibrose, besloot Galapagos eerder dit jaar om zijn portefeuille met potentiële geneesmiddelen te herzien. Daardoor moeten de operationele kosten dalen en een mogelijke besparing opleveren van 150 miljoen euro op jaarbasis, wat in 2021 een verwachte cashburn betekent van 580 miljoen tot 620 miljoen euro, zo meldde het concern bij de cijfers over het eerste kwartaal. Die inschatting werd donderdag bij de halfjaarcijfers nog eens bevestigd. De kaspositie van Galapagos stond eind juni op 5,0 miljard euro, van 5,1 miljard euro eind maart en 5,2 miljard euro in december vorig jaar. Per aandeel staat de actuele kaspositie op basis van het aantal uitstaande aandelen van zo'n 65,34 miljoen daarmee op circa 76,62 euro per aandeel. Analist Peter Welford van Jefferies denkt dat dit eind 2022 zal zijn gezakt tot 62 euro per aandeel. Galapagos sloot donderdag aan Euronext op 51,05 euro. Cijfers De omzet van Galapagos kwam in de eerste zes maanden van 2021 uit op ruim 277 miljoen euro, tegenover iets meer dan 217 miljoen euro een jaar eerder. Het operationeel resultaat was negatief op 97,6 miljoen euro, maar wel beter dan het verlies van ruim 134 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 55 miljoen euro tegenover bijna 166 miljoen euro een jaar eerder. Per aandeel kwam het verlies uit op 0,84 euro, van 2,55 euro negatief in de eerste zes maanden van 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

