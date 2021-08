Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Op een settlement van 69,09 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent duurder. De WTI-olieprijs deed donderdag een poging tot herstel nadat er in de vier handelssessies ervoor sprake was van een daling. Beleggers zijn bezorgd over de deltavariant van het coronavirus, die van invloed kan zijn op het economisch herstel en dus ook de vraag naar olie, volgens analist Robbie Fraser van Schneider Electric. "Hoewel de vraag naar olie over het algemeen sneller is verbeterd dan verwacht in het afgelopen jaar, dreigen de recordaantallen besmettingen in veel landen de vooruitgang die is geboekt een halt toe te roepen of zelfs deels terug te draaien", aldus Fraser. Woensdag stond de olieprijs onder druk na een onverwachte stijging van de Amerikaanse olievoorraden, die marktkenners verklaarden door een daling van de olie-export in de VS. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.