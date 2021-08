Damrak hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,3 procent tot 768,23 punten, terwijl de AMX een winst van 0,7 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,4 procent.

Volgens technisch analist Bas Heijink van ING zitten veel indices, waaronder de AEX, in de eindfase van een enorm krachtige opgaande beweging over het afgelopen anderhalf jaar. De analist wijst erop dat enige tijd geleden de opgaande bodemlijn sinds maart vorig jaar werd doorbroken. "De huidige hogere toppen kunnen daarbij een klassieke terugtest betekenen", zei de analist.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Duitse fabrieksorders in juni op maandbasis zijn gestegen met 4,1 procent, terwijl op jaarbasis zelfs sprake was van een stijging van de orders met 26,2 procent.

De Franse industriële productie is in juni op maandbasis gestegen met 0,5 procent. Op jaarbasis steeg de productie met 22 procent.

De Bank of England wijzigde donderdag zijn monetaire beleid niet, met een beleidsrente van 0,1 procent en een ongewijzigd opkoopprogramma van 875 miljard pond.

Ondanks dat de Bank of England de rente handhaafde, zat er volgens analist Ima Sammani van Monex Europe toch een scherp randje aan het rentebesluit. "De ondertoon van de persverklaring en het monetair beleidsrapport was agressiever dan verwacht", zei ze.

"De BoE heeft haar schatting van de effectieve ondergrens van de rente (ELB) verlaagd van net boven 0 procent naar negatief. Hoewel er geen expliciete schatting is gemaakt, benadrukt de neerwaartse herziening van de rentedrempel dat de ELB nu ergens onder nul zit. In combinatie met de aankondiging dat de BoE actief het opkoopprogramma zal afbouwen wanneer de rente boven de 1 procent komt, ligt de nieuwe ELB waarschijnlijk tussen de -0,5 en -1,0 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week is gedaald met 14.000 tot 385.000 aanvragen, wat in lijn was met de verwachting.

Het Amerikaanse handelstekort is in juni gestegen tot 75,7 miljard dollar. Dat was een maand eerder 71,0 miljard dollar. De export steeg in juni met 0,6 procent, terwijl de import met 2,1 procent toenam.

De euro/dollar noteerde op 1,1845. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1840 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1835 op de borden.

De olieprijs noteerde donderdag tot 1,0 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 14 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 4,9 procent, gevolgd door Just Eat Takeaway en ASMI met winsten van respectievelijk 3,4 procent en 1,8 procent.

IMCD leverde na de koerssprong van woensdag 2,5 procent in. Credit Suisse verhoogde het koersdoel vandaag naar 148,00 euro. Prosus verloor 1,4 procent en ArcelorMittal daalde 0,4 procent.

In de AMX werd SBM Offshore beloond voor meevallende cijfers. Degroof Petercam was positief verrast door de cijfers van SBM en wees op de recordstand van het orderboek. De outlook voor 2021 lijkt dan ook goed haalbaar, aldus analist Luuk van Beek, die tevens rekening houdt met een meevaller. SBM steeg 9,0 procent.

Fagron was aanvankelijk de grootste daler na cijfers, maar sloot 3,8 procent in het groen. Fagron stelde volgens Kepler Cheuvreux teleur met cijfers die nog slechter dan gevreesd waren. De outlook voor 2021 betekent volgens Kepler dat de consensus met 6 procent omlaag moet.

Air France-KLM won 2,9 procent, terwijl Alfen 4,0 procent daalde en OCI 2,1 procent verloor.

Bij de smallcaps ging B&S Group aan kop met een winst van 3,6 procent. CM.COM steeg 3,5 procent, terwijl Wereldhave 2,0 procent won.

Pharming leverde 4,3 procent in. Pharming heeft de omzet in het tweede kwartaal zien aantrekken, na een zwakker eerste kwartaal, terwijl de halfjaarwinst daalde als gevolg van hogere kosten.

Snowworld steeg 6,2 procent, terwijl Fastned 4,8 procent verloor.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent in de plus en ook de andere indexen in het groen.