Beursblik: cashburn en kaspositie Galapagos belangrijk

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De ontwikkeling van de cashburn en de kaspositie van Galapagos zullen het belangrijkst zijn wanneer het Belgisch-Nederlandse biotechconcern donderdagavond de boeken opent. Na een aantal tegenvallers, met onder meer filgotinib in de VS als behandeling tegen reuma, maar ook op het gebied van longfibrose, besloot Galapagos eerder dit jaar om zijn portefeuille met potentiële geneesmiddelen te herzien. Daardoor moeten de operationele kosten dalen en een mogelijke besparing opleveren van 150 miljoen euro op jaarbasis, wat in 2021 een verwachte cashburn betekent van 580 miljoen tot 620 miljoen euro. Bij de halfjaarcijfers zal de markt vooral kijken of deze verwachte cashburn wordt gehandhaafd en wat de kaspositie is van Galapagos. Op 31 maart 2021 stond de kaspositie op 5,1 miljard euro en eind december 2020 was dit bijna 5,2 miljard euro. De kaspositie op 31 maart is op basis van het aantal uitstaande aandelen van zo'n 65,34 miljoen ruim 78 euro per aandeel. Analist Peter Welford van Jefferies denkt dat dit eind 2022 zal zijn gezakt tot 62 euro per aandeel. Galapagos noteerde donderdagmiddag 1,6 procent lager op 50,76 euro. Volgens Welford zijn er weinig katalysatoren op de korte termijn. De cijfers van Galapagos zijn dat doorgaans sowieso niet, omdat de markt meer gefocust is op onderzoeksdata. Op dat gebied kan het biotechbedrijf momenteel weinig potten breken, want vorige maand werd nog bekend dat het veelbelovende Toledo-programma gemengde resultaten toonde bij meerdere patiëntenstudies. Het compound GLPG3970 toonde een remming bij reuma, maar de gepresenteerde vooruitgang viel desondanks tegen. Wel behaalde Galapagos succes met GLPG3667 tegen psoriasis. De tegenvaller bij reuma betekent volgens analisten van UBS dat het Toledo-programma effectief een jaar vertraging oploopt. De proeven zullen volgens UBS doorgaan, mogelijk tot eind 2023, maar met een hoge mate van onzekerheid. In de halfjaarcijfers donderdagavond en vooral ook de webcast van Galapagos vrijdagmiddag zal de markt vooral luisteren naar eventuele opmerkingen over deze programma's en andere ontwikkelingen in de herijkte pijplijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

