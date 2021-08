Vooruitblik PostNL: kans dat bedrijf de verwachtingen overtreft Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het tweede kwartaal waarschijnlijk een hoger genormaliseerd bedrijfsresultaat op een eveneens hogere omzet geboekt. Dit blijkt uit een analistenconsensus van het postbedrijf zelf op basis van schattingen van 10 analisten. De analisten ramen het genormaliseerd bedrijfsresultaat op 64 miljoen euro in vergelijking met 54 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet wordt geraamd om 847 miljoen euro, tegenover 789 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020. De omzet van Parcels wordt geschat op 574 miljoen euro, terwijl de Nederlandse post goed is voor een omzet van 402 miljoen euro en de omzet van de divisie PostNL Other op 30 miljoen euro wordt geraamd. Eind april verhoogde PostNL de outlook voor het hele boekjaar. "Uit onze resultaten blijkt ook nu weer onze veerkracht en flexibiliteit tijdens de aanhoudende ongekende omstandigheden", zei CEO Herna Verhagen destijds. PostNL rekent voor 2021 op een genormaliseerde EBIT van ten minste 250 miljoen euro "dankzij het aanhoudende sterke winstmomentum in het eerste kwartaal". Daarnaast verwacht PostNL ook een vrije kasstroom van meer dan 225 miljoen euro. De consensus gaat voor het hele boekjaar uit van een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 298 miljoen euro op een omzet van 3,6 miljard euro en een vrije kasstroom van 278 miljoen euro. Analist Frank Claassen van Degroof Petercam zei dat het Nederlandse postbedrijf na een indrukwekkend sterk eerste kwartaal te voorzichtig is in zijn huidige prognoses voor het hele boekjaar. Claassen ziet ruimte om de verwachtingen voor 2021 opnieuw te verhogen. Degroof Petercam hanteert een koopadvies met een koersdoel van 5,40 euro op PostNL. Ook volgens ING is er nog steeds voldoende ruimte voor PostNL om de nieuwe outlook te overtreffen. Een verhoging van de outlook voor het hele boekjaar behoort volgens Analist Marc Zwartsenburg dan ook tot de mogelijkheden. ING heeft een koopadvies op het Nederlandse postbedrijf met een koersdoel van 5,50 euro. Jefferies voorziet een 30 procent hoger genormaliseerd bedrijfsresultaat van 70 miljoen euro, geholpen door een herstel van de postvolumes met 2 procent dankzij het versturen van 8 miljoen vaccinatiebrieven, een herstel bij direct mail, en een makkelijke vergelijkingsbasis na een volumedaling van 16 procent in het tweede kwartaal van 2020. Jefferies gaat uit van een groei van de pakketvolumes met circa 10 procent. Het aandeel PostNL noteerde donderdag op een groen Damrak 0,4 procent hoger op 4,57 euro. Maandag voorbeurs publiceert het postbedrijf de kwartaalcijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.