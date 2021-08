Bombardier verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Bombardier heeft na een sterk tweede kwartaal de verwachtingen voor het hele boekjaar verhoogd. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Canadese vliegtuigbouwer. Zo rekent Bombardier op de levering van ongeveer 120 vliegtuigen, waardoor de omzet boven 5,8 miljard dollar zal uitkomen, tegenover een eerdere verwachting van 5,6 miljard dollar. De winstgevendheid zal ook verbeteren, aldus Bombardier, met een aangepast EBIT van minimaal 175 miljoen dollar en een aangepaste EBITDA van meer dan 575 miljoen dollar. Eerder was dit nog respectievelijk 100 miljoen en 500 miljoen dollar. Verder rekent Bombardier ook op een lagere cashburn. Zo zal het bedrijf vermoedelijk maar 300 miljoen dollar van de vrije kasstroom gebruiken, tegenover een eerdere raming van 500 miljoen. Tweede kwartaal De omzet steeg in het tweede kwartaal met liefst 50 procent naar 1,5 miljard dollar. Die stijging was deels te danken aan het afleveren van meer vliegtuigen en deels aan meer service-inkomsten. De aangepaste EBITDA kwam op 143 miljoen dollar uit, ofwel 112 miljoen dollar meer dan een jaar eerder in het tweede kwartaal. De vrije kasstroom kwam op 91 miljoen dollar uit. Vorig jaar was de kasstroom nog 705 miljoen dollar negatief. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

