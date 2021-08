Valuta: taper talk overstemt zwak banencijfer VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt was donderdagochtend in afwachting van de werkloosheidscijfers in de Verenigde Staten, een Britse rentebesluit en het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Woensdag publiceerde ADP een fors lager dan verwachte banengroei. Voor het overheidsrapport van aanstaande vrijdag wordt een toename van de banengroei voorspeld door economen, van 850.000 vorige maand tot 870.000. Na de tegenvallende Amerikaanse banencijfers van ADP zou men een zwakkere dollar verwachten, maar die werd juist sterker, zei valutahandelaar Paul Erdmann van Ebury. Dit zou te maken kunnen hebben met de neerwaartse bijstelling van een indicator voor de Europese dienstensector eerder deze week. Erdmann denkt dat de markt vooral aandacht heeft voor 'taper talk' door de Federal Reserve. Beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank hinten erop dat de beleidsvergadering in september mogelijk zal besluiten de monetaire verruiming terug te gaan schroeven. De hoge inflatie van meer dan 5 procent speelt daarbij een belangrijke rol. Vice-voorzitter Richard Clarida van de Federal Reserve zei woensdag dat de rente vanaf 2023 zou kunnen stijgen, als de economie blijft groeien, de arbeidsmarkt herstelt en de inflatie lang genoeg boven 2 procent blijft, waar het volgens hem vooralsnog naar uitziet. Over een mogelijk besluit om de monetaire verruiming te verminderen, de Fed koopt momenteeel 120 miljard dollar per maand op, zei Clarida dat dit "in de komende vergaderingen" opnieuw ter sprake zal komen. Het gebruikte meervoud zou een hint kunnen zijn dat dit besluit nog niet in de komende vergadering in september gaat vallen. De euro/dollar stond ongewijzigd op 1,1836. Het Britse pond steeg een kwart procent tegenover de dollar op 1,3925. Handelaren in het Britse pond wachtten op het rentebesluit van de Bank of England, inclusief de economische ramingen en het inflatierapport van de Britse centrale bank. Ebury houdt rekening met een opwaartse bijstelling van de verwachtingen voor de inflatie, en grotendeels ongewijzigde of zelfs licht lagere groeiverwachtingen. Verder verwachten de valuta-analisten een voorzichtige houding van de Britse centrale bank, zonder plannen om het opkoopprogramma te beëindigen en de rente te verhogen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

