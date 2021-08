Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 469,59 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 15.712,28 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.775,71 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,1 procent lager op 7.118,85 punten.

De markt is in afwachting van macrocijfers die meer inzicht moeten geven ten aanzien van het economisch herstel in de VS. Wall Street sloot woensdag lager uit bezorgdheid dat het economisch herstel zou kunnen gaan haperen, vanwege de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Een tegenvallend ADP-banenrapport voedde die vrees.

"Ik denk dat de markt zal blijven stijgen, maar laat het een waarschuwing zijn dat het tempo van het herstel [tot dusver] ongelofelijk is geweest", zei marktanalist Larry Adam van Raymond James. "Het is niet waarschijnlijk dat we dit soort rendementen in de toekomst zullen blijven zien. Ik denk dat het tempo van de rendementsgroei zal afnemen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa bekend dat de Duitse fabrieksorders in juni op maandbasis zijn gestegen met 4,1 procent, terwijl op jaarbasis zelfs sprake was van een stijging van de orders met 26,2 procent.

De Franse industriële productie is in juni op maandbasis gestegen met 0,5 procent. Op jaarbasis steeg de productie met 22 procent.

Later op de dag volgt het rentebesluit van de Bank of England.

De euro/dollar noteerde op 1,1832. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1840 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1835 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,6 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Adidas heeft de winstverwachting voor dit jaar verhoogd na omzetgroei en een terugkeer naar winst in het tweede kwartaal. Het aandeel noteerde rond het middaguur 4,1 procent lager.

Zalando heeft in het tweede kwartaal ondanks een forse omzetgroei de winst iets zien terugvallen. Zalando verwacht een aangepaste EBIT voor dit jaar tussen de 400 en 475 miljoen euro en zei donderdag naar verwachting in de bovenste helft van deze bandbreedte te zullen uitkomen. De Duitse online retailer verloor 8,9 procent.

Lufthansa heeft in het afgelopen kwartaal de verliezen zien teruglopen en de vrije kasstroom was zelfs weer positief. De Duitse luchtvaartmaatschappij verloor 0,3 procent.

Siemens heeft in derde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de resultaten zien verbeteren en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar opnieuw. Het aandeel steeg 3,2 procent.

Bayer heeft een groeikwartaal achter de rug en trok net als Siemens de outlook voor het hele jaar op. De Duitse farmareus noteerde 2,4 procent lager.

Deutsche Post heeft de omzet en winst in het tweede kwartaal van dit jaar flink zien stijgen en verhoogde ook de verwachtingen voor heel dit jaar. Het aandeel daalde 0,5 procent.

KBC heeft in het tweede kwartaal sterker dan verwacht gepresteerd en voorziet betere cijfers voor wat betreft de nettorente-inkomsten in 2021. Het aandeel steeg 1,6 procent.

SBM Offshore heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de onderliggende omzet licht zien afnemen en zijn outlook voor het gehele boekjaar gehandhaafd. De cijfers waren beter dan verwaacht. De dienstverlener aan de olie- en gassector steeg 6,1 procent.

Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,5 procent lager op 4.402,66 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het rood op 34.792,67 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 14.780,53 punten.