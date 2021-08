Tech aan kop op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs handelt donderdag weer hoger. Rond de klok van half 12 noteerde de AEX ruim een half procent in de plus op 770,45 punten.

Met een vrijwel lege macro-agenda let de markt toch vooral op de kwartaalcijfers van bedrijven.

"De resultaten zijn over het algemeen goed. De fundamenten zijn sterk. Er waren echter ook een paar negatieve verrassingen, en de marktreacties daarop stelden me eigenlijk gerust dat er geen al te grote zeepbellen worden geblazen", zei Pascal Paepen van KULeuven tegen ABM Financial News. Het feit dat aandelen na slechte cijfers fors naar beneden gaan is een teken van een gezonde markt. "Juist wanneer écht alles maar zou blijven stijgen, ondanks slecht nieuws, zitten de markten wellicht dicht bij hun top."

De Duitse fabrieksorders bleken in juni met 4,1 procent gestegen en ook de Franse industrie produceerde meer in juni.

Vanmiddag staat in het VK een rentebesluit op de rol en in de VS de wekelijkse steunaanvragen. Vrijdag verschuift de aandacht van beleggers naar het Amerikaanse banenrapport. APD presenteerde woensdagmiddag al een tegenvallende banengroei.

In juli kwamen er volgens ADP maar 330.000 banen bij. Dat is circa de helft van waarop de markt rekende. "Dit klinkt misschien negatiever dan het is, want de tegenvaller komt namelijk vooral door te weinig aanbod van nieuwe arbeid dan te weinig vraag. Met aflopende steunmaatregelen en de heropening van scholen in september, zou er weer wat meer aanbod kunnen komen", zei investment manager Bob Homan van ING.

"Dat we ons weinig zorgen hoeven te maken over de Amerikaanse economie, werd bevestigd door de inkoopmanagersindex van de dienstensector. Die kwam nog een stuk hoger uit dan de toch al hooggespannen verwachting", voegde Homan toe.

De euro/dollar handelde op 1,1841. Olie werd tot een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen de techbedrijven aan de leiding. Just Eat Takeaway won 1,8 procent, ASMI 1,7 procent en ASML 1,4 procent. Verder deed ook Adyen goede zaken met een koerswinst van 1,3 procent en Unibail-Rodamco-Westfield steeg zelfs 2,8 procent.

IMCD leverde na de koerssprong van woensdag een bescheiden 0,6 procent in. Credit Suisse verhoogde het koersdoel vandaag naar 148,00 euro.

Randstad werd 0,7 procent goedkoper en Prosus daalde 1,5 procent.

In de AMX werd SBM Offshore beloond voor meevallende cijfers. Degroof Petercam was positief verrast door de cijfers van SBM en wees op de recordstand van het orderboek. De outlook voor 2021 lijkt dan ook goed haalbaar, aldus analist Luuk van Beek, die tevens rekening houdt met een meevaller. SBM steeg 4,2 procent.

ABN AMRO won 1,7 procent, maar OCI en Alfen daalden 1,2 en 2,7 procent. Fagron was aanvankelijk de grootste daler na cijfers, maar noteert inmiddels 0,2 procent in het groen. Fagron stelde volgens Kepler Cheuvreux teleur met cijfers die nog slechter dan gevreesd waren. De outlook voor 2021 betekent volgens Kepler dat de consensus met 6 procent omlaag moet.

Bij de smallcaps ging CM.com 3,5 procent hoger. Pharming leverde daarentegen 6,1 procent in. Pharming heeft de omzet in het tweede kwartaal zien aantrekken, na een zwakker eerste kwartaal, terwijl de halfjaarwinst daalde als gevolg van hogere kosten.