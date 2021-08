Beursblik: tegenvaller bij Fagron Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in de eerste helft van 2021 aanzienlijk minder winst geboekt dan verwacht, terwijl de omzet min of meer in lijn met de verwachtingen uitkwam. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING donderdag in reactie op de cijfers van de magistrale voorbereider. De aangepaste EBITDA van 56 miljoen euro kwam 8 procent onder de consensus uit, merkte de analist op. Deze tegenvaller was volgens Demeester het gevolg van flinke margedruk in Europa en in Noord-Amerika. Fagron wees volgens Demeester op gestegen grondstofprijzen en hogere verpakkings- en transportkosten. Fagron specificeerde donderdag de outlook voor 2021. De magistrale bereider rekent nog altijd op een stijging van de omzet en mikt op een REBITDA van 118 tot 124 miljoen euro. In 2020 kwam Fagron uit op 124 miljoen euro. Het midden van deze bandbreedte ligt 7 procent onder de 130 miljoen euro voorzien door de consensus, aldus Demeester. Daarmee is Fagron ook voorzichtiger geworden, meent de analist. "Bij de eerste kwartaalcijfers ging Fagron nog uit van een stijging van zowel de omzet als de winst", aldus Demeester. ING handhaafde het Houden advies voor Fagron met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel steeg donderdag toch 0,4 procent naar 17,77 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

