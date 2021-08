Beursblik: koers Pharming daalt door hogere kosten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het omzetherstel van Pharming in het tweede kwartaal is positief nieuws, na een relatief zwak eerste kwartaal, maar oplopende kosten zetten de koers onder druk. Dat stelde analist Nico Inberg van DeAandeelhouder.nl donderdag. Volgens de analist is het moeilijk in te schatten hoe de omzet zich verder ontwikkelt, omdat nieuwe besmettingsgolven in de Verenigde Staten door nieuwe varianten van het coronavirus opnieuw roet in het eten kunnen gooien, zoals ook in het eerste kwartaal gebeurde. Voor de langere termijn maakt Inberg zich daar niet veel zorgen over. "Nu is vooral de ontwikkeling van leniolisib van belang". Goedkeuring van dat medicijn staat voor eind 2022 gepland. Het aandeel Pharming stond donderdag 5 procent lager op 0,91 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.