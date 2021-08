Beursblik: SBM presteert boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in de eerste helft van 2021 boven verwachting gepresteerd. Dit concludeerde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam, nadat de oliedienstverlener voorbeurs de boeken opende. De meevaller afgelopen halfjaar was volgens de analist te danken aan de tak Lease & Operate. De onderliggende EBITDA kwam uit op 501 miljoen dollar, wat flink meer was dan de consensus van 477 miljoen dollar. Van Beek mikte op 463 miljoen dollar. Inmiddels heeft SBM een recordorderboek ter waarde van 29,5 miljard dollar. "Dat was ruim meer dan we hadden verwacht, dankzij de toevoeging van twee nieuwe FPSO contracten, die we pas in de tweede jaarhelft hadden verwacht", aldus Van Beek. Het orderboek betekent de komende jaren ook groei voor de dienstverlener. "Met deze resultaten blijft SBM leveren, ondanks de uitdagingen door corona", concludeerde de analist van Degroof, die een koopadvies voor het aandeel hanteert met een koersdoel van 22,00 euro. Van Beek verwacht dat de oliedienstverlener de eigen outlook voor 2021 zal halen of mogelijk zelfs zal overtreffen. SBM Offshore steeg donderdag 4,7 procent naar 13,02 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.