Beursblik: Fagron stelt teleur

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in de eerste helft van 2021 nog slechter dan gevreesd gepresteerd. Dit stelde Kepler Cheuvreux donderdagochtend. De EBITDA kwam 8 procent lager uit dan voorzien. Zowel de VS als de regio EMEA haalden de margeverwachtingen niet. In EMEA was dit door hogere operationele kosten en in de VS door investeringen in de groei in Wichita. Fagron specificeerde donderdag de outlook voor 2021. De magistrale bereider rekent nog altijd op een stijging van zowel de omzet en mikt op een REBITDA van 118 tot 124 miljoen euro. In 2020 kwam Fagron uit op 124 miljoen euro. Die outlook betekent volgens Kepler dat de consensus met 6 procent omlaag moet. Kepler heeft een Houden advies op Fagron met een koersdoel van 20,75 euro. Het aandeel daalde donderdag 3,0 procent naar 17,17 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

