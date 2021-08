Pharming blijft positief

(ABM FN-Dow Jones) Pharming rekent erop dat het omzetherstel in de Verenigde Staten doorzet in de tweede helft van het jaar, ondanks de wereldwijde golf besmettingen met de deltavariant van het coronavirus. Dat stelde CEO Sijmen de Vries donderdag in gesprek met ABM Financial News.

Ook blijft het bedrijf doorgaan met het zoeken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen als toekomstige bronnen van inkomsten.

Pharming zag de omzet in het tweede kwartaal aantrekken tot 50 miljoen dollar, wat 14 procent meer was dan in het zwakkere eerste kwartaal, toen Pharming last had van het feit dat veel artsenpraktijken gesloten waren voor bezoeken van de farmaceutische industrie, tijdens de tweede golf van de coronapandemie. Hierdoor kon het bedrijf zijn middel Ruconest tegen erfelijk angio-oedeem veel minder goed aan de man brengen.

In het tweede kwartaal gingen er weer veel artsenpraktijken open, maar de situatie is nog verre van normaal: op dit moment is nog maar de helft van de dokterspraktijken open voor bezoeken van farmaceuten. De problemen met de meer besmettelijke deltavariant zijn nog regionaal in de Verenigde Staten, maar het coronavirus blijft een "enorme hindernis" voor het bedrijf, aldus De Vries.

Toch gaat De Vries ervan uit dat de normalisatietrend van het tweede kwartaal doorzet, mits zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren.

Behalve de problemen bij de verkoop, is er ook sprake van groot omzetverlies voor de zorgindustrie door niet geleverde zorg als gevolg van de pandemie. "Dat moet je niet onderschatten." Die omzet komt niet meer terug. In veel gevallen is de patiënt die de zorg had moeten krijgen, inmiddels overleden.

Intussen richt Pharming zich, naast de verkoop van zijn medicijn Ruconest, ook op de ontwikkeling van andere producten, met name leniosilib, een mogelijk middel tegen de zeer zeldzame immuunziekte APDS. Het bedrijf ligt op schema voor goedkeuring van dit middel eind volgend jaar. Mede door de investeringen in dit middel stegen de kosten in de eerste helft van het jaar fors, van 51,8 miljoen naar 68 miljoen dollar.

Deze kosten blijven naar verwachting hoog, maar zullen niet omhoog springen, verwacht De Vries. "We houden goed in de gaten dat we een nettowinst overhouden."

Veelbelovend is de ontwikkeling van een stamceltherapie die de levensbedreigende aanvallen van erfelijk angio-oedeem niet alleen kan behandelen, maar ook genezen. De kans op succes voor dit theoretische middel is "nog niet zo hoog", aldus De Vries. Gunstig is wel dat een vergelijkbare therapie van Orchard Therapeutics al is goedgekeurd.

Pharming kocht de rechten op het mogelijke geneesmiddel OTL-105 van Orchard. De genetisch aangepaste stamcellen zouden in het beenmerg van patiënten moeten worden geplaatst en vervolgens het stofje aanmaken dat de aanvallen voorkomt. Het onderzoek vindt nu nog buiten patiënten plaats.

Als het middel slaagt, dan zal de omzet voor Pharming vele malen hoger worden, zodat beleggers niet hoeven te vrezen voor omzetderving doordat Ruconest overbodig wordt. "Vergeet ook niet dat we nu met Ruconest maar zo'n 10 procent van de markt bedienen."