AEX wacht vermoedelijk neutrale opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting vlak van start. Op Wall Street sloten de hoofdindices woensdagavond overwegend met verlies, terwijl de Aziatische aandelenmarkten vanochtend dicht bij huis blijven.

Woensdag wist de AEX wederom zijn recordniveau aan te scherpen met een stijging van 0,8 procent naar 766,24 punten. Ook de andere Europese hoofdindices wisten de weg omhoog te vinden.

De Europese beurzen negeerden daarmee een lagere opening op Wall Street. Een tegenvallend rapport van loonstrookjesverwerker ADP, dat wordt beschouwd als een voorbode van ’s werelds belangrijkste macrocijfer, ofwel het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag wordt vrijgegeven, en een flink negatieve ontvangst van de cijferrapportage van General Motors, wogen op het sentiment.

Een sterker dan verwachte inkoopmanagersindex voor de dienstensector, cruciaal voor de Amerikaanse economie, had daarnaast een licht rente opdrijvend effect. Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar steeg met 2 basispunten naar 1,20 procent.

Dit rendement is nog steeds historisch gezien extreem laag. Alternatieven voor aandelen blijven daardoor schaars, terwijl centrale banken wereldwijd de geldkraan nog steeds hebben open staan.

Op Wall Street sloot de vrij traditioneel samengestelde Dow Jones index woensdagavond bijna 1 procent lager. Automaker General Motors, geen Dow component, gaf 9 procent prijs. Techbeurs Nasdaq wist wel nipt in het groen te sluiten.

De olieprijzen stonden daarnaast onder druk. Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,4 procent lager op 68,15 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen.

Op de Aziatische aandelenmarkten zijn vanochtend onder de hoofdindices geen uitschieters te vermelden. De beurzen noteren binnen een bandbreedte van enkele tienden van een procent ten opzichte van het slot van woensdag.

Naast de bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag in Europa ook oog voor de Duitse industriële orders in juni, de Franse industriële productie en vooral het rentebesluit van de Bank of England. Vanmiddag staan daarnaast in Amerika de wekelijkse steunaanvragen op de rol. Dit laatste cijfer kan op extra aandacht rekenen, gelet op de vrijgave van het banenrapport morgen.

Bedrijfsnieuws

SBM Offshore zag in de eerste zes maanden van dit jaar de onderliggende omzet licht afnemen. SBM handhaafde daarnaast zijn outlook en overlegde een record orderboek.

De omzet van Fagron daalde in de eerste helft van 2021 licht met 0,8 procent naar 277 miljoen euro. De consensus hield rekening met een omzetdaling tot 274 miljoen euro. De nettowinst van Fagron daalde daarnaast op jaarbasis met bijna 15 procent naar 26,9 miljoen euro. De nettowinst hadden de analisten geschat op 30,3 miljoen euro, ruim 4 procent minder dan de 31,6 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020. Fagron specificeerde de outlook voor 2021. De magistrale bereider rekent nog altijd op een stijging van zowel de omzet en mikt op een REBITDA van 118 tot 124 miljoen euro. In 2020 kwam Fagron uit op 124 miljoen euro.

Pharming zag de omzet in het tweede kwartaal aantrekken, na een zwakker eerste kwartaal, terwijl de halfjaarwinst daalde als gevolg van hogere kosten. De omzet steeg met 15 procent tot 50 miljoen dollar in het tweede kwartaal en was 14 procent hoger dan in het eerste kwartaal.

KPN sloot een kredietfaciliteit af ter waarde van 1,0 miljard euro, waarvan de rente is gekoppeld aan de duurzaamheidsprestaties van het Nederlandse telecombedrijf.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 4.402,64 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 34.792,67 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 14.780,53 punten.