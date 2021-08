Nederlandse consumentenprijzen stijgen minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in juli in een lager tempo gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 1,4 procent op jaarbasis, na een toename van 2,0 procent in juni. Vooral de ontwikkeling van de woninghuren droeg bij aan de lagere inflatie, aldus het CBS.

Op basis van voorlopige cijfers waren de woninghuren in juli 2021 gemiddeld 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. In juni was de stijging op jaarbasis nog 2,9 procent. Deze afname is een gevolg van een aanpassing van de regeling rondom woninghuren, waardoor de huren van gereguleerde huurwoningen in juni niet stegen.

Naast de huren van woningen heeft ook de prijs van op vakantie gaan een drukkend effect gehad op de inflatie. Zo kostte een verblijf in een bungalowpark in juli 6,3 procent minder dan een jaar eerder

De prijsontwikkeling van energie had juist een opwaarts effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen. De tarieven voor elektriciteit waren in juli zelfs 15,8 procent hoger dan vorig jaar.

Naast de consumentenprijsindex berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex. Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in juli 1,4 procent duurder dan een jaar eerder, in juni was dat nog 1,7 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 1,9 naar 2,2 procent.