Update: Minder omzet en winst voor Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in de eerste helft van 2021 de omzet licht zien dalen en de winstgevendheid een stukje harder. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de specialist in magistrale bereidingen.

"Zoals verwacht hebben de ontwikkelingen rond Covid-19 onze markten in de eerste helft van 2021 nog sterk gedomineerd", zei CEO Rafael Padilla in een toelichting. Wel zag de topman dat het tweede kwartaal herstel bracht in alle regio's. Autonoom behaalde Fagron een omzetgroei van 4,9 procent in het tweede kwartaal.

Padilla wees donderdag ook op de stijgende kosten voor grondstoffen en transport. En die kunnen niet altijd worden doorgerekend aan de klant, of slechts met vertraging. Dat drukt op de marge, aldus de CEO.

Padilla denkt dat die vertraging enkele maanden kost, maar minder dan een half jaar, zo zei hij in gesprek met ABM Financial News.

Voor de steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita verwacht Fagron dankzij lanceringen van nieuwe SKU's, nieuw afgesloten contracten en de overname van de activiteiten van US Compounding een groeiversnelling. Fagron verhoogde daarom de omzetdoelstelling naar 125 miljoen dollar. Om deze groei te faciliteren is eerder dan gepland besloten over te gaan op het werken in twee shifts, waarvoor in Wichita 60 nieuwe medewerkers zijn aangetrokken.

"De kosten gaan voor de baten uit en dit moet worden gezien als een investering in de toekomt, die uiteraard wel impact had op de resultaten in de eerste jaarhelft", zei het management donderdag.

Resultaten

De omzet van Fagron daalde in de eerste helft van 2021 licht met 0,8 procent naar 277 miljoen euro. De consensus hield rekening met een omzetdaling tot 274 miljoen euro, ofwel een daling van 1,6 procent ten opzichte van de omzet van 279 miljoen euro in de eerste helft van 2020.

De EBITDA liep op jaarbasis terug van 61,3 miljoen naar 55,3 miljoen euro. Voor bijzondere posten was dit een daling met 11,0 procent tot 56,0 miljoen euro. De consensus rekende op 60,9 miljoen euro.

De nettowinst van Fagron daalde op jaarbasis met bijna 15 procent naar 26,9 miljoen euro. De nettowinst hadden de analisten geschat op 30,3 miljoen euro, ruim 4 procent minder dan de 31,6 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020.

De schuldratio kwam uit op 2,18 procent, fractioneel hoger dan een jaar eerder.

Outlook

Fagron specificeerde de outlook voor 2021. De magistrale bereider rekent nog altijd op een stijging van zowel de omzet en mikt op een REBITDA van 118 tot 124 miljoen euro. In 2020 kwam Fagron uit op 124 miljoen euro.

Volgens CEO Padilla is er grote druk om de electieve zorg weer op te schalen, "en bij Fagron staan we klaar om onze klanten daarbij te ondersteunen".

Update: om toelichting management toe te voegen.