Beursblik: omzet en winst Fagron onder druk

Beeld: Fagron

(ABM FN) De omzet van Fagron is in de eerste helft van 2021 vermoedelijk licht gedaald. Dit blijkt uit de analistenconsensus die de specialist in magistrale bereidingen zelf samenstelde. De consensus houdt rekening met een omzet van 274 miljoen euro. Dat zou een daling van 1,6 procent zijn ten opzichte van de omzet van 279 miljoen euro in de eerste helft van 2020. De analisten rekenen verder op een EBITDA van 60,1 miljoen euro. Voor bijzondere posten zou dit 60,9 miljoen euro zijn, denken zij. De EBITDA lag vorig jaar op 61,3 miljoen euro. De nettowinst schatten de analisten in op 30,3 miljoen euro, ruim 4 procent minder dan de 31,6 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020. De schuldratio wordt ingeschat op 2,03, fractioneel lager dan een jaar eerder. Outlook Fagron herhaalde bij de kwartaalupdate in april de outlook voor 2021. De magistrale bereider rekent op een stijging van zowel de omzet als de winstgevendheid. Concrete cijfers werden niet gegeven. Het aandeel Fagron noteerde woensdag een procent lager. Donderdag voorbeurs opent het bedrijf de boeken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

