Wall Street wacht rode opening

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt woensdag een lagere opening tegemoet te gaan, terwijl beleggers kauwen op een tegenvallend banenrapport.

De Nasdaq dreigt bij opening 0,2 procent te dalen en de S&P 500 index 0,3 procent.

Dinsdag sloten de Amerikaanse beurzen nog hoger.

"In de VS bleken de fabrieksorders in juni met anderhalf procent meer dan de verwachte procent gestegen. Gecombineerd met goede cijfers van diverse bedrijven, stegen zowel de S&P 500 als de Dow Jones met 0,8 procent en zetten beide indices een nieuw record neer. De Nasdaq steeg 0,55 procent en noteert nog een half procentje onder het record van anderhalve week geleden", vatte investment manager Bob Homan van ING de beursdag samen.

En hoewel er momenteel op de aandelenmarkten geen wolkje aan de lucht lijkt, zijn er wel degelijk risico’s aan de horizon, "zoals het nog steeds oplopende aantal Covid besmettingen in met name Azië. Maar er zijn ook steeds meer signalen dat we het beste van het herstel mogelijk al achter ons hebben liggen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

Jeroen Blokland van Daily Insight merkte op dat de zwakste periode voor aandelen is aangebroken. Augustus en september leveren traditioneel nauwelijks of zelfs een klein negatief rendement op.

Vanmiddag voorbeurs publiceerde loonstrookjesverwerker ADP de banengroei over juli. Die viel meet 330.000 veel lager uit dan de 653.000 die economen hadden verwacht. Ook werd de groei voor juni nog wat neerwaarts bijgesteld.

Verder volgen vanmiddag de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector en staan ook de wekelijkse olievoorraden in de VS geagendeerd.

Olie wordt woensdag bijna 2 procent goedkoper en de euro/dollar handelde op 1,1884.

Bedrijfsnieuws

Kraft Heinz heeft het afgelopen kwartaal iets minder omzet behaald, maar ook veel minder verlies geleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor heel 2021 mikt de fabrikant op een aangepaste EBITDA die hoger uitvalt dan in 2019. Het aandeel lijkt toch een procent lager te gaan openen.

General Motors heeft in het tweede kwartaal meer winst gemaakt dan verwacht en de autofabrikant verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar. De omzet verdubbelde afgelopen kwartaal dan ook op jaarbasis. Het aandeel lijkt desalniettemin 4 procent lager te openen.

Lyft heeft in het tweede kwartaal een positief bedrijfsresultaat geboekt en werd daarmee een kwartaal eerder dan verwacht winstgevend op dit vlak. "Mensen zeiden dat we de pandemie niet zouden overleven. Mensen zeiden dat we niet winstgevend zouden worden. Lyft heeft tegen de verwachtingen in het tegendeel bewezen", zei voorzitter John Zimmer. De omzet verdubbelde van 339 miljoen naar 765 miljoen dollar. Het nettoverlies daalde van 437 miljoen naar 252 miljoen dollar. Het aandeel lijkt een procent lager te gaan openen.

Nabeurs is het de beurt aan Uber om de kwartaalcijfers bekend te maken.

Slotstanden

De Dow Jones index eindigde dinsdag 0,8 procent hoger op 35.116,40 punten. Ook de S&P 500 index won 0,8 procent, terwijl de Nasdaq 0,6 procent steeg naar 14.761,29 punten.