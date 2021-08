General Motors verhoogt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Motors heeft in het tweede kwartaal meer winst gemaakt dan verwacht en de autofabrikant verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar. Dit bleek woensdagmiddag uit cijfers van de Amerikaanse autofabrikant. GM gaf met succes voorrang aan de meest gevraagde automodellen en vergrootte daardoor zijn marktaandeel in de Amerikaanse markt voor pickup trucks aanzienlijk, stelde de fabrikant. Ook had het bedrijf voordeel van de hoge prijzen voor tweedehands auto's, die werden opgestuwd omdat autodealers te weinig nieuwe auto's in voorraad hebben. De kwartaalomzet bedroeg 34,2 miljard dollar, tegen 16,8 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst was 2,8 miljard dollar, tegen een verlies van 0,8 miljard dollar vorig jaar. De winst per aandeel van 1,90 dollar volgde op een verlies van 0,56 dollar in het voorgaande jaar. De aangepaste winst per aandeel van 1,97 dollar is hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van 1,82 dollar, volgens FactSet. De winst kwam geheel uit Noord-Amerika, want de internationale tak realiseerde een neutraal resultaat. Outlook GM verhoogde zijn winstverwachting voor dit jaar. Het aangepaste EBIT-resultaat voor dit jaar zou moeten uitkomen tussen 11,5 miljard en 13,5 miljard dollar, waar eerder werd gemikt op 10,0 miljard tot 11,0 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel zal tussen de 5,40 en 6,40 dollar per aandeel uitkomen, verwacht de fabrikant. De oude raming stond op 4,50 tot 5,25 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

