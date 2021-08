Europese beurzen verder omhoog

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag rond het middaguur hoger, ondanks aanhoudende zorgen bij beleggers over de zich snel verspreidende deltavariant van het coronavirus.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 468,23 punten, na al twee dagen op rij te zijn gesloten op een nieuw record. De Duitse DAX won 0,8 procent 15.684 punten en de Franse CAC 40 won 0,5 procent op 6.759 punten. De Britse FTSE 100 klom 0,4 procent tot 7.133 punten.

Beleggers wegen de risico's voor de economie af van de snelle wereldwijde verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Veel Amerikaanse bedrijven zien zich genoodzaakt om een vaccinatiebewijs te vragen en op veel plaatsen wordt het dragen van mondkapjes in besloten ruimtes weer verplicht gesteld.

Nieuwe zorgen komen uit China, waar alle 11 miljoen inwoners van de stat Wuhan worden getest. Daar brak het virus anderhalf jaar geleden uit. Ook is er een uitbraak in Beijing en China heeft reisbeperkingen ingesteld.

De detailhandelsverkopen in de eurozone lieten in juni een stijging zien van 1,5 procent ten opzichte van mei, dankzij de heropening van winkels. Dit was conform de verwachtingen van economen.

Economisch nieuws kwam ook van de inkoopmanagersindices voor de dienstensector. Het cijfer voor de eurozone in juli werd neerwaarts bijgesteld, maar bleef toch erg sterk. De Europese dienstensector profiteert van minder strenge coronarestricties, concludeerde econoom Chris Williamson van Markit. Hij verwacht dat de economie in de eurozone in het derde kwartaal een groeiversnelling zal laten zien.

Uit de VS komt naast de cijfers over het sentiment onder de inkopers ook een banenrapport van ADP naar buiten, als voorproefje voor het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid aanstaande vrijdag. Men rekent op een stijging met 653.000 banen in het ADP-rapport.

Olie werd goedkoper. Een septemberfuture West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 70,17 dollar, terwijl een oktoberfuture Brent 0,3 procent daalde tot 72,20 dollar.

De euro/dollar daalde tot 1,1858 nadat de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone door IHS Markit neerwaarts werd bijgesteld voor juli, van 60,4 naar 59,8. Het cijfer wijst nog altijd op sterke groei. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er nog 1,1865 op de borden voor het muntpaar.

Bedrijfsnieuws

Commerzbank leverde 5 procent in na een kwartaalverlies van 527 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog 183 miljoen euro winst geboekt.

JDE Peet's, de koffieproducent met een beursnotering in Amsterdam, steeg juist 5 procent nadat de omzet en winst stegen.

De Europese Unie heeft een mededingingsonderzoek ingesteld naar de geplande overname door Facebook van een kleine startup in New York. De autoriteit heeft een oude wet opnieuw geïnterpreteerd, waardoor ze onderzoek kan doen naar overnames die eerder buiten het aandachtsveld vielen. Volgens bedrijven kan dit leiden tot verwarring in de wereld van fusies en overnames.

In Frankfurt ging Infineon aan kop met een koerswinst van 4,2 procent. In Amsterdam wonnen ASMI en ASML 2,7 en 2,3 procent.

In Parijs steeg autobouwer Renault 2,8 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,1 procent in het rood na een recordslot op dinsdag.

De S&P 500 index sloot 0,8 procent hoger op 4.423,15 punten. De Dow Jones-index eindigde ook 0,8 procent in de plus op 35.116,40 en technologie-index Nasdaq klom 0,6 procent naar 14.761 punten.