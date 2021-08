Beursblik: Goldman plakt weer koopadvies op Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het volgen van Just Eat Takeaway hervat met een koopaanbeveling en een koersdoel van 130,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. De analisten van Goldman denken dat Just Eat Takeaway in 2021 voor 29 miljard euro aan bestellingen zal verwerken, waar dat in 2019, toen het nog alleen Takeaway.com was, nog maar 3 miljard euro was. "Maar door toegenomen investeringen in logistiek, onzekerheid over gekochte bedrijven en aankondigingen van concurrenten heeft het aandeel JET flink minder gepresteerd dan dat van sectorgenoten", zag Goldman. Inmiddels noteert Just Eat Takeaway op een korting van circa 40 procent ten opzichte van Delivery Hero en Deliveroo, benadrukten de analisten, die daarbij kijken naar de verwachte waarde van de bestellingen in 2023. De markt schat de waarde van Just Eat Takeaway volgens de zakenbank dan toch ook echt te laag in, ondanks de onzekerheden rond de beoogde overname van Grubhub. Op de huidige koers is er volgens Goldman "ruim voldoende veiligheidsmarge". Het aandeel Just Eat Takeaway daalde woensdag 2,0 procent naar 73,46 euro.? ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.