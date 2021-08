IMCD en JDE koplopers op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs weet ook woensdag de weg omhoog weer te vinden. De AEX steeg 0,8 procent naar 765,95 punten.

Investment manager Bob Homan van ING vindt het niet gek dat de aandelenmarkten stijgen, nu de rentes zo laag zijn.

De detailhandelsverkopen in de eurozone bleken in juni met 1,5 procent gestegen, na een plus van 4,1 procent in mei.

Beleggers hadden vanochtend ook oog voor het sentiment onder de inkopers in de dienstensector. Die bleek in de eurozone in juni flink door te groeien. De Europese dienstensector profiteert van minder strenge coronarestricties, concludeerde econoom Chris Williamson van Markit. Hij verwacht dat de economie in de eurozone in het derde kwartaal een groeiversnelling zal laten zien.

Ook in China was het beeld positiever dan een maand eerder. Vanmiddag volgen uit de VS ook de inkoopdata. "Naar verwachting houden ze hun heel hoge niveaus vast", voorziet Homan.

Maar er zal ook aandacht zijn voor het banenrapport van ADP, in aanloop naar het officiële Amerikaanse banenrapport op vrijdagmiddag.

De euro/dollar handelde op 1,1853. Olie werd nipt goedkoper. Vanmiddag komen uit de VS nog de wekelijkse olievoorraden.

Stijgers en dalers

In de AEX ging IMCD aan de leiding met een koerswinst van 7,5 procent. IMCD overtrof de verwachtingen van analisten, en Degroof Petercam verhoogde het koersdoel met 25 euro naar 150 euro. "Hoewel wij al op een sterk tweede kwartaal rekenden, is de meevaller nog altijd significant", stelde analist Fernand de Boer.

Prosus herstelde, nadat Tencent in Hongkong 2,4 procent steeg. De Amsterdamse internetinvesteerder won 4,3 procent.

Sectorgenoten ASMI, ASML en Besi stegen circa 2,5 procent.

De halfjaarcijfers van Wolters Kluwer leverden een koerswinst van op 0,7 procent. KBC Securities was te spreken over de resultaten en de verhoging van de outlook door het databedrijf. KBC verhoogde het koersdoel van 72,00 naar 88,00 euro.

De grootste dalers waren Just Eat Takeaway en Philips met verliezen van 1,9 en 3,0 procent.

In de Midkap ging JDE Peet’s 4,5 procent de hoogte in na goed ontvangen halfjaarcijfers. Jefferies was positief verrast door de cijfers die de koffiespecialist presenteerde. ING was wat terughoudender. "De halfjaarcijfers van JDE Peet's zijn niet zo goed als we hadden gehoopt, maar ook niet zo slecht als de markt had gevreesd", vatte analist Reginald Watson woensdag samen.

Alfen steeg 3,2 procent, maar Vopak en Intertrust daalden circa een half procent.

Bij de smallcaps ging CM.com nog eens 6,1 procent hoger. Accell won 2,2 procent.

De grootste daler was Van Lanschot Kempen met een verlies van 0,7 procent.

Bij de fondsen in de lokale lijst viel TIE Kinetix op met een koersverlies van 3,5 procent, na het openen van de boeken.