Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel IMCD

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft een beresterk tweede kwartaal achter de rug, wat resulteerde in flink beter dan verwachte halfjaarresultaten. Dit concludeerde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam woensdag, die zijn koersdoel verhoogde van 125,00 naar 150,00 euro met handhaving van het Houden advies. "Hoewel wij al op een sterk tweede kwartaal rekenden, is de meevaller nog altijd significant", stelde De Boer. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de omzet met 15 procent autonoom, wat resulteerde in een 46 procent hogere EBITA. Dat was ongeveer 10 procent meer dan waarop De Boer had gerekend. De analist denkt zijn taxaties voor dit jaar met zo’n 5 procent te verhogen. Aangezien het aandeel al flink is gestegen in de afgelopen periode, besloot De Boer zijn Houden advies te handhaven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

