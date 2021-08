Weer winst voor AEX, koers JDE Peet's spuit omhoog na cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met winst van start gegaan en scherpt zo de recordkoers nog iets verder aan. De AEX steeg 0,4 procent naar 763,40 punten. Koploper in de hoofdindex was IMCD. Na het publiceren van halfjaarcijfers steeg het aandeel 3,2 procent. Prosus, dat het aandeel Tencent zag stijgen, won 2,8 procent. Het handjevol dalers werd aangevoerd door Just Eat Takeaway met een verlies van 3,0 procent. In de AMX profiteerde JDE Peet’s van meevallende cijfers en won 7,0 procent. Alfen steeg 1,7 procent. Intertrust en Flow Traders waren de grootste dalers, maar verloren slechts 0,7 procent. Bij de smallcaps ging CM.com 2,8 procent hoger. Brunel daalde 0,9 procent. Het lokaal genoteerde TIE Kinetix verloor 3,5 procent na een kwartaalupdate. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.