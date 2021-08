Wolters Kluwer verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft in de eerste zes maanden van 2021 een verdere omzetgroei en margeverbetering weten te realiseren en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van het Nederlandse databedrijf.

CEO Nancy McKinstry zag in het afgelopen halfjaar een sneller dan verwacht herstel van de coronacrisis. Wel waarschuwde zij dat de onderliggende operationele kosten in de tweede jaarhelft naar verwachting zullen stijgen, "omdat we investeren in onze groei".

Na in het eerste kwartaal een autonome omzetgroei van 4 procent te hebben behaald, was dit over de eerste zes maanden 5 procent. Daarmee kwam de omzet uit op 2,28 miljard euro.

Analisten van de Zwitserse bank Credit Suisse hadden ook verwacht dat de positieve trend zou doorzetten.

In de eerste zes maanden van 2020 werd een omzet behaald van 2,3 miljard euro, wat toen een autonome groei van 3 procent betekende.

In het eerste halfjaar van 2021 was 81 procent van de omzet van Wolters Kluwer terugkerend.

De aangepaste operationele winst steeg met 6 procent tot 613 miljoen euro, of 13 procent autonoom. Dit leverde een marge op van 26,9 procent. Credit Suisse rekende op een stijging tot 26,7 procent.

In de eerste zes maanden van 2020 kwam de winstmarge uit op 25,2 procent.

Wolters Kluwer betaalt een interimdividend van 0,54 euro per aandeel. En inmiddels is 229 miljoen euro van het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 350 miljoen euro gespendeerd.

Outlook

Voor heel 2021 rekent Wolters Kluwer inmiddels op een operationele winstmarge van ongeveer 25,0 procent, waar het databedrijf eerder uiting van 24,5 tot 25,0 procent, tegenover 24,4 procent in 2020.

De aangepaste winst per aandeel zal ten opzichte van de 3,13 euro die in 2020 werd behaald dit jaar met een hoog enkelvoudig percentage stijgen. Voorheen mikte Wolters Kluwer op ongeveer 5 procent stijging.

Ook werd het bedrijf positiever over de aangepaste vrije kasstroom. Waar die eerder werd verwacht uit te komen tussen de 875 en 925 miljoen euro, mikt Wolters Kluwer nu op 925 tot 975 miljoen euro. In 2020 was dit 907 miljoen euro.

Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal zal dit jaar vermoedelijk uitkomen rond de 12,5 procent. Dat was 12,3 procent in 2020.